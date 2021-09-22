Кофе снижает риск сердечных заболеваний на 17 %. Как это объясняют учёные?

Употребление трех чашек кофе в день снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 17 %.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Daily Mail, исследователи из Университета Земмельвайса в Будапеште проследили связь между привычкой употреблять кофе и случаями сердечного приступа и инсульта. Они обнаружили, что умеренное потребление кофе также может снизить риск инсульта до 21 % по сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе.

Фото: pixabay.com

«Это крупнейшее исследование для систематической оценки сердечно-сосудистых заболеваний после регулярного потребления кофе среди населения без диагностированных проблем с сердцем. Наши результаты показывают, что регулярное употребление кофе безопасно, поскольку даже высокое ежедневное потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью после 10-15 лет наблюдений. Более того, употребление от 0,5 до 3 чашек кофе в день было связано с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и любой другой причины», – рассказала автор статьи и кардиолог Юдит Саймон. В ходе исследования доктор Саймон и ее коллеги сравнили здоровье и привычки потребления кофе у 468 629 взрослых примерно за 11 лет.

Фото: pixabay.com

Данные для исследования были собраны из британского биобанка – крупномасштабной базы данных, содержащей подробную генетическую информацию и данные о здоровье полумиллиона участников. Команда разделила испытуемых на три группы в зависимости от их ежедневного потребления кофе: 22 % сообщили, что не пили кофе регулярно, 58,4 % выпивали от половины до трех чашек в день и 19,5 % – более трех чашек. В начале исследования ни у кого из участников не было признаков сердечных заболеваний, а средний возраст составлял около 56 лет.

Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили, что умеренное потребление кофе (до трех чашек в день) было связано со снижением риска смерти от любой причины на 12 % и снижением риска смерти на 17% от сердечно-сосудистых заболеваний. Также команда обнаружила, что у людей, пьющих кофе в умеренном количество, риск инсульта на 21 % ниже, чем у тех, кто вообще не пил кофе. Чтобы изучить потенциальные механизмы, которые могли бы объяснить эти результаты, команда проанализировала структуру и работу сердца у 30 650 участников, используя данные, собранные с помощью магнитно-резонансной томографии.

Фото: pixabay.com