Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком

«Когда она прислала мне эту фотографию, я подумал, что ребенок держит подарок», – написал Barkhardt.

Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша.

В комментариях один из пользователей написал, что больше всего сомнений у него возникло из-за того, что женщина держит ребёнка обеими руками. Только через некоторое время комментатор догадался, что пакет стоит на полу.

Пару недель назад соцсети всколыхнула другая оптическая иллюзия.