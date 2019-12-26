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Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком

26 декабря 2019 13:14
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Пользователь Reddit под ником Barkhardt показал смешную фотографию. Кажется, что праздничный пакет находится в руке у малыша. 

«Когда она прислала мне эту фотографию, я подумал, что ребенок держит подарок», – написал Barkhardt. 

Потребуется взглянуть ещё раз. Показываем забавную оптическую иллюзию с ребёнком-1

Фото: reddit.com/user/Barkhardt 

В комментариях один из пользователей написал, что больше всего сомнений у него возникло из-за того, что женщина держит ребёнка обеими руками. Только через некоторое время комментатор догадался, что пакет стоит на полу. 

Пару недель назад соцсети всколыхнула другая оптическая иллюзия.

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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