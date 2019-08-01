Прямой эфир

А какой ответ у вас? Сеть спорит из-за примера по математике из начальной школы

01 августа 2019 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одна из пользователей Twitter опубликовала в своем аккаунте простейший математический пример. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой помочь решить его.  

А какой ответ у вас? Сеть спорит из-за примера по математике из начальной школы-1

Фото: twitter.com/pjmdolI

Пользователи соцсети начали оставлять свои ответы в комментариях. Тогда выяснилось, что решения примера у разных юзеров не совпадают. Отвечающие разделились на два лагеря: одна половина пользователей решила, что правильный ответ – 1, другие же уверяли, что 16.   

Такая разбежка результатов связана с разными способами решения задачки: одни люди после раскрытия скобок сразу выполняют умножение, другие же выполняют прежде деление.   

Один из пользователей соцсети решил примирить два лагеря, заявив, что у такого примера может быть два решения и оба ответа при этом будут верными. Это связано с двумя разными системами порядка вычислений в математике.  

Если вы устали вычислять этот непростой пример, то предлагаем определить какого цвета фотография по ссылке

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку
31 июля 2019 09:15

Обиделся на невежливость. Медведь дал пощёчину человеку

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта
30 июля 2019 15:00

Виктории Азаренко – 30 лет. Девять стильных образов спортсменки вне корта

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино
30 июля 2019 14:30

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино