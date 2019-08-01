А какой ответ у вас? Сеть спорит из-за примера по математике из начальной школы

Одна из пользователей Twitter опубликовала в своем аккаунте простейший математический пример. Девушка обратилась к подписчикам с просьбой помочь решить его.

Пользователи соцсети начали оставлять свои ответы в комментариях. Тогда выяснилось, что решения примера у разных юзеров не совпадают. Отвечающие разделились на два лагеря: одна половина пользователей решила, что правильный ответ – 1, другие же уверяли, что 16.

Такая разбежка результатов связана с разными способами решения задачки: одни люди после раскрытия скобок сразу выполняют умножение, другие же выполняют прежде деление.

Один из пользователей соцсети решил примирить два лагеря, заявив, что у такого примера может быть два решения и оба ответа при этом будут верными. Это связано с двумя разными системами порядка вычислений в математике.