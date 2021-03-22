Прямой эфир

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ

22 марта 2021 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Художник любит создавать свои рисунки прямо на улице. Мужчина носит с собой мелки и ждёт, когда его настигнет вдохновение. 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -1

Фото: facebook.com/DavidZinnIllustration 

Автора милых творений зовут Дэвид Зинн, он из американского города Энн-Арбор, штат Мичиган. Вместо холста мужчина использует асфальт, кирпичи и камни, а вместо кистей и красок – мелки и уголь. Рисунки Дэвида становятся дополнением улиц. И вот как это выглядит. 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -4

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -6

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -8

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -10

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -12

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -14

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -16

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -18

Фото: instagram.com/davidzinn 

Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ -20

Фото: instagram.com/davidzinn 

Кстати, недавно мы рассказывали про художника, которые предпочитает цифровое искусство и объединяет похожих персонажей. Посмотрите на Шрека-культуриста (здесь подробнее). 

# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пользователь соцсети поделился снимком и впечатлил людей. Только теперь можно понять всю крутость этой фотографии
22 марта 2021 12:17

Пользователь соцсети поделился снимком и впечатлил людей. Только теперь можно понять всю крутость этой фотографии

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все
21 марта 2021 16:45

Повзрослела и стала красавицей. Посмотрите, как изменилась девочка, которую знают все

Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет
21 марта 2021 15:29

Узнаёте? Вот как выглядел «Гора» из сериала «Игра престолов» в 17 лет