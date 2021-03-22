Художник создаёт милые рисунки в случайных местах. Посмотрите на этих забавных существ

Художник любит создавать свои рисунки прямо на улице. Мужчина носит с собой мелки и ждёт, когда его настигнет вдохновение.

Автора милых творений зовут Дэвид Зинн, он из американского города Энн-Арбор, штат Мичиган. Вместо холста мужчина использует асфальт, кирпичи и камни, а вместо кистей и красок – мелки и уголь. Рисунки Дэвида становятся дополнением улиц. И вот как это выглядит.