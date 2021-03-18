Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом?

Художник увлекается цифровым искусством. Некоторое время назад он попробовал объединить двух персонажей в одного. Результат оказался весёлым.

Как рассказал Сандевил Сандхья на странице ресурса Bored Panda, он выбирает персонажей, который в чём-то похожи, например, имеют общие способности, одинаковый цвет, схожие характеры и так далее.

Процесс редактирования занимает более восьми часов. Сейчас у Сандхья не слишком много таких работ, но ему нравится этот проект, поэтому Сандевил планирует продолжать его.