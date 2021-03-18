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Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом?

18 марта 2021 14:31
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Художник увлекается цифровым искусством. Некоторое время назад он попробовал объединить двух персонажей в одного. Результат оказался весёлым.

Как рассказал Сандевил Сандхья на странице ресурса Bored Panda, он выбирает персонажей, который в чём-то похожи, например, имеют общие способности, одинаковый цвет, схожие характеры и так далее.

Процесс редактирования занимает более восьми часов. Сейчас у Сандхья не слишком много таких работ, но ему нравится этот проект, поэтому Сандевил планирует продолжать его.

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -1

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -3

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -5

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -7

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -9

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -11

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Художник объединяет двух персонажей и получает необычный эффект. Вы когда-нибудь могли представить Шрека атлетом? -13

Фото: instagram.com/sandevil_sandh 

Кстати, ранее мы собрали несколько изображений со смешными подписями. Работы этой художницы точно поднимут вам настроение – подробнее здесь

# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

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