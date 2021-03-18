Человек вернулся домой и обнаружил незваного гостя. Но злиться не стал, ведь у него были лапки

Житель дома услышал шум на кухне и решил проверить, кто же там. Оказалось, это пушистый гость, который пришёл за едой.

Как сообщает Департамент полиции Северного Риджвелла, 16 марта в полицию за помощью обратился местный житель, который сказал, что у него в посудомоечной машине сидит енот. Звонивший предположил, что животное проникло через световое окно в ванной, после чего поело на кухне и улеглось спать.