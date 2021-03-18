Человек вернулся домой и обнаружил незваного гостя. Но злиться не стал, ведь у него были лапки

Житель дома услышал шум на кухне и решил проверить, кто же там. Оказалось, это пушистый гость, который пришёл за едой.
Как сообщает Департамент полиции Северного Риджвелла, 16 марта в полицию за помощью обратился местный житель, который сказал, что у него в посудомоечной машине сидит енот. Звонивший предположил, что животное проникло через световое окно в ванной, после чего поело на кухне и улеглось спать.
Фото: Facebook / North Ridgeville Police Department
Как раз в момент звонка в участке находился сотрудник, который специализируется на оказании помощи, связанной с животными. Офицеру уже доводилось помогать решать сложности с кенгуру и коровой. Правоохранитель приехал в указанное место и осторожно вывел енота на улицу. В дальнейшем зверь был отпущен на свободу.
Фото: Facebook / North Ridgeville Police Department
Кстати, ранее мы рассказывали про семью, к которой по ночам повадился приходить другой пушистый гость. Этот обожал шуметь пустыми мисками и есть кошачий корм – здесь подробности.