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Человек вернулся домой и обнаружил незваного гостя. Но злиться не стал, ведь у него были лапки

18 марта 2021 13:54
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Житель дома услышал шум на кухне и решил проверить, кто же там. Оказалось, это пушистый гость, который пришёл за едой. 

Как сообщает Департамент полиции Северного Риджвелла, 16 марта в полицию за помощью обратился местный житель, который сказал, что у него в посудомоечной машине сидит енот. Звонивший предположил, что животное проникло через световое окно в ванной, после чего поело на кухне и улеглось спать. 

Человек вернулся домой и обнаружил незваного гостя. Но злиться не стал, ведь у него были лапки -1

Фото: Facebook / North Ridgeville Police Department 

Как раз в момент звонка в участке находился сотрудник, который специализируется на оказании помощи, связанной с животными. Офицеру уже доводилось помогать решать сложности с кенгуру и коровой. Правоохранитель приехал в указанное место и осторожно вывел енота на улицу. В дальнейшем зверь был отпущен на свободу. 

Человек вернулся домой и обнаружил незваного гостя. Но злиться не стал, ведь у него были лапки -4

Фото: Facebook / North Ridgeville Police Department 

Кстати, ранее мы рассказывали про семью, к которой по ночам повадился приходить другой пушистый гость. Этот обожал шуметь пустыми мисками и есть кошачий корм – здесь подробности

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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