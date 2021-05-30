Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей

Как сообщает Bored Panda, автором работ является 32-летний житель Санкт-Петербурга Вадим Соловьёв. Парень рассказал, что начал интересоваться графическим дизайном в 20 лет.

Художник показал мир, в котором обитают огромные животные. И стоит признать, что круто было бы обнимать таких здоровяков.

Найдя то, что приносит ему удовольствие, Вадим устроился работать цифровым и креативным дизайнером, а в настоящее время мужчина руководит собственным рекламным агентством.

В какой-то момент Соловьёв заметил, что у него в голове появляются любопытные образы, которые накладываются на реальность. И поскольку Вадим владеет навыками работы с графическими редакторами, он решил воплотить свои образы на фотографиях.

На взгляд Соловьёва, результат получился интересным, поэтому парень решил завести страницу в Instagram и публиковать свои работы там. Ну а потом Вадим начал придумывать короткие забавные истории про гигантских животных. Так и сформировалась его вымышленная реальность.

Всегда очень важно поддерживать и развивать свой талант. Ранее мы рассказывали о парне, который тоже стал художником.