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Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей

30 мая 2021 08:57
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Художник показал мир, в котором обитают огромные животные. И стоит признать, что круто было бы обнимать таких здоровяков.

Как сообщает Bored Panda, автором работ является 32-летний житель Санкт-Петербурга Вадим Соловьёв. Парень рассказал, что начал интересоваться графическим дизайном в 20 лет.

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -1

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -3

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -5

Фото: instagram.com/solovyewadim

Найдя то, что приносит ему удовольствие, Вадим устроился работать цифровым и креативным дизайнером, а в настоящее время мужчина руководит собственным рекламным агентством.

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -8

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -10

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -12

Фото: instagram.com/solovyewadim

В какой-то момент Соловьёв заметил, что у него в голове появляются любопытные образы, которые накладываются на реальность. И поскольку Вадим владеет навыками работы с графическими редакторами, он решил воплотить свои образы на фотографиях.

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -15

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -17

Фото: instagram.com/solovyewadim

Художник добавляет на фотографии огромных животных. Вот так выглядит одна из параллельных реальностей -19

Фото: instagram.com/solovyewadim

На взгляд Соловьёва, результат получился интересным, поэтому парень решил завести страницу в Instagram и публиковать свои работы там. Ну а потом Вадим начал придумывать короткие забавные истории про гигантских животных. Так и сформировалась его вымышленная реальность.

Всегда очень важно поддерживать и развивать свой талант. Ранее мы рассказывали о парне, который тоже стал художником.

Теперь у него есть свои выставки, а всё началось с нескольких ободряющих слов учителя – здесь подробнее

# Художник # калейдоскоп # Вадим Соловьёв # Фотофакт

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