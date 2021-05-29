Вы когда-нибудь слышали первый вой волчонка? Если нет – самое время это исправить

Вероятно, каждый человек слышал, как воют собаки. Также возможно, что некоторые люди сильно-сильно не любят этих животных, если они живут у соседей и пытаются громко привлечь к себе внимание.

Однако лишь немногие (городские) люди слышали, как воют волки. А как издают свои первые звуки их детёныши, знают, наверное, единицы. Впрочем, теперь это уже не совсем так.