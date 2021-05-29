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Вы когда-нибудь слышали первый вой волчонка? Если нет – самое время это исправить

29 мая 2021 18:19
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Вероятно, каждый человек слышал, как воют собаки. Также возможно, что некоторые люди сильно-сильно не любят этих животных, если они живут у соседей и пытаются громко привлечь к себе внимание. 

Однако лишь немногие (городские) люди слышали, как воют волки. А как издают свои первые звуки их детёныши, знают, наверное, единицы. Впрочем, теперь это уже не совсем так. 

Вы когда-нибудь слышали первый вой волчонка? Если нет – самое время это исправить-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Voyageurs Wolf Project 

Американские исследователи волков нашли малыша, которому всего четыре недели. Живёт волчонок в штате Миннесота. И сейчас будущий суровый зверь как раз тренируется издавать коронный звук всех волков. 

Вы когда-нибудь слышали первый вой волчонка? Если нет – самое время это исправить-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Voyageurs Wolf Project 

Пока что у него получается скорее умилительно, чем устрашающе. Однако на питомцев людей, которые посмотрели ролик, вой произвёл впечатление. По словам комментаторов, их собаки ответили лаем, а коты настороженно начали шевелить ушами в поисках источника звука. 

Кстати, ранее мы рассказывали о семье, которая услышала странный плач. Кто временно поселился возле дома людей – смотрите здесь

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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