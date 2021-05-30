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Актёра из фильма «Мачо и ботан» трудно узнать. Посмотрите, как теперь выглядит Джона Хилл

30 мая 2021 08:01
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Актер Джона Хилл шокировал фанатов новым имиджем. От брутального парня с густой бородой не осталось даже намека. Только посмотрите, как теперь выглядит пухляш из «Мачо и ботан».

Актёра из фильма «Мачо и ботан» трудно узнать. Посмотрите, как теперь выглядит Джона Хилл-1

Фото: instagram.com/jonahfits

Американец решил избавиться от бороды и перекрасил волосы в кислотно-розовый цвет. Видео с перевоплощенным Джоной Хиллом опубликовали фанаты в Instagram. Некоторые подписчики начали шутить, что актер решил вернуться в 2007-й.

Актёра из фильма «Мачо и ботан» трудно узнать. Посмотрите, как теперь выглядит Джона Хилл-4

Фото: instagram.com/jonahfits

Джона любит поэкспериментировать со своей внешностью. В 2017 году фанаты не узнали Хилла, когда тот сильно похудел. А яркий цвет волос актер примерил еще в 2018 году. Тогда он тоже перекрасился в розовый, но оставил бороду.

Кстати, о похудевших знаменитостях. Ранее мы рассказывали о них – некоторые сбросили больше 100 килограммов (подробности далее).

# Знаменитости # калейдоскоп # Фотофакт

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