Клиентка пожаловалась на волос в еде и повар побрился налысо. Но всё было зря

Женщина внимательно посмотрела на своё блюдо и увидела там волос. Клиентка немедленно сообщила об этом владельцу заведения.

Как сообщает SoraNews24, владелец лавки по продаже такояки также является поваром, поэтому он понял, что это его вина, а не кого-то другого. В Японии, когда человек сильно раскаивается в своём поступке, он может не только низко поклониться, но также постричься.

Так и поступил мужчина. Едва получив негативный отзыв, парень схватился за бритву и срезал волосы под корень. В качестве доказательства японец сфотографировался и опубликовал снимок в соцсетях.