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Клиентка пожаловалась на волос в еде и повар побрился налысо. Но всё было зря

29 мая 2021 18:59
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Женщина внимательно посмотрела на своё блюдо и увидела там волос. Клиентка немедленно сообщила об этом владельцу заведения. 

Как сообщает SoraNews24, владелец лавки по продаже такояки также является поваром, поэтому он понял, что это его вина, а не кого-то другого. В Японии, когда человек сильно раскаивается в своём поступке, он может не только низко поклониться, но также постричься. 

Так и поступил мужчина. Едва получив негативный отзыв, парень схватился за бритву и срезал волосы под корень. В качестве доказательства японец сфотографировался и опубликовал снимок в соцсетях. 

Клиентка пожаловалась на волос в еде и повар побрился налысо. Но всё было зря-1

Фото: twitter.com/takoyakitakoba

Однако даже этого мужчине показалось слишком мало. Японец попросил у клиентки разрешения лично встретиться с ней, чтобы принести извинения. Когда повар пришёл домой к женщине, она показала ему тот пакет, в котором была еда. 

Оказалось, что блюдо было куплено в другой лавке. Также стало понятно, что мужчина постригся зря, ведь это не его волосы были в еде. Но японец не стал злиться. Он просто подумал, что теперь его голове будет прохладнее, а это особенно уместно перед наступлением лета. 

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже очень ответственно относится к своей работе. Ради расследования он внедрился в одну компанию и дослужился до заместителя руководителя – подробнее здесь

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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