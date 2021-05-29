Клиентка пожаловалась на волос в еде и повар побрился налысо. Но всё было зря

Женщина внимательно посмотрела на своё блюдо и увидела там волос. Клиентка немедленно сообщила об этом владельцу заведения.
Как сообщает SoraNews24, владелец лавки по продаже такояки также является поваром, поэтому он понял, что это его вина, а не кого-то другого. В Японии, когда человек сильно раскаивается в своём поступке, он может не только низко поклониться, но также постричься.
Так и поступил мужчина. Едва получив негативный отзыв, парень схватился за бритву и срезал волосы под корень. В качестве доказательства японец сфотографировался и опубликовал снимок в соцсетях.
Фото: twitter.com/takoyakitakoba
Однако даже этого мужчине показалось слишком мало. Японец попросил у клиентки разрешения лично встретиться с ней, чтобы принести извинения. Когда повар пришёл домой к женщине, она показала ему тот пакет, в котором была еда.
Оказалось, что блюдо было куплено в другой лавке. Также стало понятно, что мужчина постригся зря, ведь это не его волосы были в еде. Но японец не стал злиться. Он просто подумал, что теперь его голове будет прохладнее, а это особенно уместно перед наступлением лета.
Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже очень ответственно относится к своей работе. Ради расследования он внедрился в одну компанию и дослужился до заместителя руководителя – подробнее здесь.