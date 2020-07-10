Мужчина нашёл записку соседки у себя на пороге. И это послание умилило не только его, но и пользователей соцсетей

Владелец машины обнаружил записку с предупреждением. Но оно вызывает не гнев или печаль, а радость.

Эта история произошла примерно два года назад. Пользователь Imgur поделился двумя фотографиями: на первой была записка, на второй – машина и оленёнок.

«Пожалуйста, будьте осторожны. Оленёнок спит прямо под вашим колесом. Спасибо», – говорится в послании.