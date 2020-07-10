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Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?

10 июля 2020 13:05
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У вас есть привычка во время просмотра фильмов искать неточности? Для некоторых людей это самое настоящее хобби. Они готовы по сто раз пересматривать кинокартины, чтобы заметить маленькую деталь, на которую никто не обращает внимания.

Помарки есть и в советском кино, которое знают и любят несколько поколений зрителей. В этот раз мы решили остановиться на двух деталях в фильмах «Девчата» и «Весна на Заречной улице».  

«Девчата»   

Помните тот момент, когда Тося сидит за столом с подругами перед приходом Ильи? Вы обращали внимание на гитару? Сначала она спокойно лежит на кровати.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-1

Фото: кадр из фильма «Девчата»

Потом приходит Илья и подружки Тоси тактично покидают комнату. Но гитара остаётся на своём месте.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-4

Фото: кадр из фильма «Девчата»   

И вот наступает тот самый момент, когда зритель видит сердитую девушку, не желающую разговаривать с обманщиком. Теперь даже гитара благородно переместилась к стене, чтобы не мешать влюблённым.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-7

Фото: кадр из фильма «Девчата»

Кстати, свидетелем последовавшей затем ссоры стал Александр Сергеевич Пушкин, портрет которого тоже не сразу можно заметить.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-10

Фото: кадр из фильма «Девчата»

«Весна на Заречной улице»   

Итак, дело движется к концу первой трети фильма. Татьяна выходит из школы с перчатками или варежками в одной руке.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-13

Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»  

Затем оступившейся учительнице помогает один из её учеников – Александр. Однако за то время, пока Татьяна находилась в неустойчивом положении, она успела надеть перчатки.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-16

Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»   

Далее, как вы помните, учительница и её ученик вместе падают с лестницы. В момент падения мы видим, что Татьяна уже в чёрных варежках. Вот, что мороз животворящий делает! За приставания Александр получил пощёчину тоже рукой в варежке.   

Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?-19

Фото: кадр из фильма «Весна на Заречной улице»

Кстати, недавно мы рассказывали об одной маленькой, но значимой детали «Служебного романа». Картина в доме Калугиной скрывает в себе целую историю – здесь подробнее.   

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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