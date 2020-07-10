Перемещение гитары и магия перчаток. А вы заметили эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»?

У вас есть привычка во время просмотра фильмов искать неточности? Для некоторых людей это самое настоящее хобби. Они готовы по сто раз пересматривать кинокартины, чтобы заметить маленькую деталь, на которую никто не обращает внимания.

Помарки есть и в советском кино, которое знают и любят несколько поколений зрителей. В этот раз мы решили остановиться на двух деталях в фильмах «Девчата» и «Весна на Заречной улице».

«Девчата»

Помните тот момент, когда Тося сидит за столом с подругами перед приходом Ильи? Вы обращали внимание на гитару? Сначала она спокойно лежит на кровати.