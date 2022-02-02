Бессмысленное сидение на работе. Как и почему нужно с этим бороться?

Если пандемия и научила нас чему-то на работе, так это тому, что совсем необязательно просиживать долгие часы в офисе для продуктивной работы. Так почему же присутствие на работе по-прежнему имеет такое большое значение для работодателей? Как сообщает BBC, довольно трудно представить себе время, когда люди долгими часами сидели в офисе, зачастую перерабатывая, чтобы произвести впечатление на босса. Но в период до пандемии такой вид «презентеизма» – физическое присутствие на рабочем месте только для того, чтобы создавать впечатление занятости, независимо от того, насколько это непродуктивно – был просто еще одним фактом офисной жизни. Данные одного британского опроса показали, что до пандемии 80 % работников подтвердили существование презентеизма на их рабочем месте, причем четверть респондентов заявили, что ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущим годом. Но теперь удаленная работа предоставила возможность и руководству, и подчиненным переоценить этот укоренившийся презентеизм. Минусов в этом явлении достаточно: люди подвергаются заражению, токсичная среда способствует общему стрессу и натянутой обстановке между коллегами. Разговоры о том, что важна именно продуктивность на работе, а не просто прикованность к рабочему месту, ведутся уже многие годы. Так почему же мы только сейчас осознали важность этого феномена? Казалось бы, люди пересели из офисных зданий за домашний компьютер, и все должно быть хорошо. Но здесь мы сталкиваемся с новой проблемой – презентеизм перешел в цифровой формат. Сотрудники теперь вынуждены отвечать на электронные письма в любое время суток, чтобы показать, насколько они заняты. И совсем неважно, работаете ли вы в офисе или дома, презентеизм никуда не делся.

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Почему руководство все еще верит в презентеизм По словам Бренди Авен, доцента Университета Карнеги-Меллон (США), культура презентеизма может благоприятствовать только тем, у кого есть время приходить рано и уходить поздно, но, например, многие родители иногда вынуждены уходить пораньше с работы. Однако у этой медали есть и обратная сторона. Например, результаты исследования 2019 года, наоборот, говорят о том, что у работников, находящихся на дистанционке, наблюдались низкая эффективность и медленный рост заработной платы. В 2020 году также проводилось исследование компанией ADP, занимающейся разработкой программного обеспечения для управления персоналом. Было обнаружено, что 54 % британских работников чувствовали необходимость своего присутствия в офисе, особенно ярко это было выражено у тех, кто находился в начале и середине карьеры, несмотря на гибкий график работы. Эти факторы могут насторожить сотрудников, которые опасаются того, что физическое отсутствие в офисе может препятствовать успеху. Ли Томпсон, профессор менеджмента и организаций в Школе бизнеса Келлога Северо-Западного университета США, утверждает, что существует два ключевых психологических явления, которые подпитывают презентеизм. Первый – это «эффект простого воздействия», согласно которому чем больше человек сталкивается с кем-то или чем-то, тем больше он начинает испытывать к этому привязанность. «Если одного человека я видел чаще, чем второго, то первый будет нравиться мне больше», – объясняет Томпсон. Если конкретный работник чем-то выделяется, то он естественным образом может расположить к себе других просто своим присутствием, даже если другие не осознают этого или не могут определить, что именно им нравится в присутствующем. Это предубеждение существует наряду с другой психологической концепцией, называемой «эффектом ореола»: ассоциирование положительного впечатления о человеке с его реальным характером. «Вы начинаете хорошо думать о человеке, который приносит вам кофе или интересуется, как ваши дела, затем постепенно складываете впечатление о нем, как о хорошем работнике», – заявляет Томпсон. Это может привести к тому, что продвижение по карьерной лестнице и другие привилегии получает именно тот, кто общается с руководителем лично.

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Присутствие на работе – как сама цель Как ни странно, несмотря на потенциальную выгоду от демонстрации своего лица в офисе, работники на самом деле не обязательно работают более продуктивно, если они уделяют этому время или работают сверхурочно. На самом деле во время пандемии количество отработанных часов во всем мире увеличилось в среднем более, чем на полчаса, а не уменьшилось. Идея заключается в том, что если все остальные онлайн, то и я тоже должен быть онлайн. Многие начальники видят только самых выделяющихся, поэтому они считают, что это самые продуктивные сотрудники. Это относительно новая проблема. В те времена, когда экономика была более ориентирована на производство, было легче измерить осязаемые результаты: это построили, это нет. «Сейчас, когда мы перешли к экономике знаний, гораздо сложнее измерить, как на самом деле выглядит результат», – заявляет Скотт Соненшайн, профессор организационного поведения в Высшей школе бизнеса Джонса Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас. Поэтому вместо того, чтобы измерить что-то, работодатели склонны думать, что работники продуктивны только тогда, когда находятся за своими рабочими местами – и вот тут работники попадают в ловушку презентеизма.

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