А вы точно счастливы? Тест, который поможет понять степень радости жизни

Нет точного определения, что такое счастье. Однако психологи сошлись во мнении, что это чувство зависит не от каких-то обстоятельств и нашего окружения, а от того, как мы воспринимаем нашу жизнь.

В этой статье мы подготовили тест, после прохождения которого можно узнать, насколько вы по-настоящему счастливы. Авторами вопросов являются известные британские психологи Питер Хиллз и Майкл Аргайл.

Чтобы пройти тест, необходимо указать, насколько вы согласны или не согласны с каждым из утверждений по шкале, где 1 балл означает полное несогласие, а 5 – максимальное сходство с вашими чувствами.

Вопросы

1. Мне не нравится, как я сейчас живу. (-)

2. Мне нравится общаться с другими людьми.

3. Жизнь кажется мне очень приятной.

4. К своему окружению я испытываю только тёплые чувства.

5. Часто после сна я всё равно испытываю усталость. (-)

6. У меня нет каких-либо надежд и планов на будущее. (-)

7. Многое кажется мне увлекательным.

8. Я «горю» тем, чем занимаюсь.

9. Я считаю, что жизнь прекрасна.

10. Я часто испытываю дискомфорт рядом со своим окружением. (-)

11. Я часто смеюсь.

12. Мне нравится, что сейчас происходит в моей жизни.

13. Я считаю себя непривлекательным. (-)

14. Я понимаю, что занимаюсь нелюбимым делом, но не могу это исправить. (-)

15. Я чувствую себя счастливым.

16. Я часто вижу красоту мира.

17. Я всегда могу поддержать окружающих.

18. Я могу "включиться" в любое занятие, в какое захочу.

19. Я понимаю, что не в силах контролировать свою жизнь. (-)

20. Я могу справиться с любыми жизненными трудностями.

21. В основном я всегда бодрый.

22. Я часто испытываю радость и энтузиазм.

23. Мне тяжело принять решение. (-)

24. Я не знаю своё предназначение в жизни. (-)

25. У меня большой запас энергии.

26. Обычно у меня получается изменять ситуации в лучшую сторону.

27. Мне не нравится общаться с другими людьми. (-)

28. Я не чувствую себя здоровым. (-)

29. У меня нет каких-либо приятных воспоминаний.(-)