А вы точно счастливы? Тест, который поможет понять степень радости жизни

Нет точного определения, что такое счастье. Однако психологи сошлись во мнении, что это чувство зависит не от каких-то обстоятельств и нашего окружения, а от того, как мы воспринимаем нашу жизнь.
В этой статье мы подготовили тест, после прохождения которого можно узнать, насколько вы по-настоящему счастливы. Авторами вопросов являются известные британские психологи Питер Хиллз и Майкл Аргайл.
Чтобы пройти тест, необходимо указать, насколько вы согласны или не согласны с каждым из утверждений по шкале, где 1 балл означает полное несогласие, а 5 – максимальное сходство с вашими чувствами.
Вопросы
1. Мне не нравится, как я сейчас живу. (-)
2. Мне нравится общаться с другими людьми.
3. Жизнь кажется мне очень приятной.
4. К своему окружению я испытываю только тёплые чувства.
5. Часто после сна я всё равно испытываю усталость. (-)
6. У меня нет каких-либо надежд и планов на будущее. (-)
7. Многое кажется мне увлекательным.
8. Я «горю» тем, чем занимаюсь.
9. Я считаю, что жизнь прекрасна.
10. Я часто испытываю дискомфорт рядом со своим окружением. (-)
11. Я часто смеюсь.
12. Мне нравится, что сейчас происходит в моей жизни.
13. Я считаю себя непривлекательным. (-)
14. Я понимаю, что занимаюсь нелюбимым делом, но не могу это исправить. (-)
15. Я чувствую себя счастливым.
16. Я часто вижу красоту мира.
17. Я всегда могу поддержать окружающих.
18. Я могу "включиться" в любое занятие, в какое захочу.
19. Я понимаю, что не в силах контролировать свою жизнь. (-)
20. Я могу справиться с любыми жизненными трудностями.
21. В основном я всегда бодрый.
22. Я часто испытываю радость и энтузиазм.
23. Мне тяжело принять решение. (-)
24. Я не знаю своё предназначение в жизни. (-)
25. У меня большой запас энергии.
26. Обычно у меня получается изменять ситуации в лучшую сторону.
27. Мне не нравится общаться с другими людьми. (-)
28. Я не чувствую себя здоровым. (-)
29. У меня нет каких-либо приятных воспоминаний.(-)