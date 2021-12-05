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А вы точно счастливы? Тест, который поможет понять степень радости жизни

05 декабря 2021 12:15
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Нет точного определения, что такое счастье. Однако психологи сошлись во мнении, что это чувство зависит не от каких-то обстоятельств и нашего окружения, а от того, как мы воспринимаем нашу жизнь.  

В этой статье мы подготовили тест, после прохождения которого можно узнать, насколько вы по-настоящему счастливы. Авторами вопросов являются известные британские психологи Питер Хиллз и Майкл Аргайл.  

Чтобы пройти тест, необходимо указать, насколько вы согласны или не согласны с каждым из утверждений по шкале, где 1 балл означает полное несогласие, а 5 – максимальное сходство с вашими чувствами.  

Вопросы  

1. Мне не нравится, как я сейчас живу. (-)  
2. Мне нравится общаться с другими людьми.  
3. Жизнь кажется мне очень приятной.  
4. К своему окружению я испытываю только тёплые чувства.  
5. Часто после сна я всё равно испытываю усталость. (-)  
6. У меня нет каких-либо надежд и планов на будущее. (-)  
7. Многое кажется мне увлекательным.  
8. Я «горю» тем, чем занимаюсь.  
9. Я считаю, что жизнь прекрасна.  
10. Я часто испытываю дискомфорт рядом со своим окружением. (-)  
11. Я часто смеюсь.  
12. Мне нравится, что сейчас происходит в моей жизни.  
13. Я считаю себя непривлекательным. (-)  
14. Я понимаю, что занимаюсь нелюбимым делом, но не могу это исправить. (-)  
15. Я чувствую себя счастливым.  
16. Я часто вижу красоту мира.  
17. Я всегда могу поддержать окружающих.  
18. Я могу "включиться" в любое занятие, в какое захочу.  
19. Я понимаю, что не в силах контролировать свою жизнь. (-)  
20. Я могу справиться с любыми жизненными трудностями.  
21. В основном я всегда бодрый.  
22. Я часто испытываю радость и энтузиазм.  
23. Мне тяжело принять решение. (-)  
24. Я не знаю своё предназначение в жизни. (-)  
25. У меня большой запас энергии.  
26. Обычно у меня получается изменять ситуации в лучшую сторону.  
27. Мне не нравится общаться с другими людьми. (-)  
28. Я не чувствую себя здоровым. (-)  
29. У меня нет каких-либо приятных воспоминаний.(-)  

А вы точно счастливы? Тест, который поможет понять степень радости жизни-1

Фото: pixabay.com  

Результаты  

Сложите все баллы, которые были поставлены за каждое утверждение. При этом нужно обратить внимание, что вопросы, которые отмечены знаком «-», оцениваются наоборот (например, ставите пять баллов, если ответ был «1»). Полученное число поделите на 145 (максимальное число баллов, которое можно набрать) и умножьте на 100, чтобы перевести результат в проценты.  

20 % - 40% – низкий уровень;  

41% - 60% – пониженный уровень;  

61% - 80% – средний уровень;  

81% - 100% – высокий уровня счастья.  

Кстати, недавно мы рассказывали причину возникновения этого чувства. Узнать все секреты счастья можно здесь.  

# Психология # калейдоскоп # Фотофакт

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