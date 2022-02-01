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Чаще страдают девушки. Чем могут быть опасны приложения для онлайн-знакомств?

01 февраля 2022 13:04
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Знакомство в интернете – довольно популярное явление в наши дни, имеющее как плюсы, так и минусы. Если о плюсах и так все ясно, то минусов тут гораздо больше. А некоторые ситуации и вовсе могут повергнуть вас в шок.  

Как сообщает BBC со ссылкой на Business Daily, приложения для онлайн-знакомств были популярны еще до пандемии, а вынужденная изоляция вызвала еще больший ажиотаж вокруг них.  

Чаще страдают девушки. Чем могут быть опасны приложения для онлайн-знакомств?-1

Фото: pixabay.com  

Tinder является самым скачиваемым приложением для знакомств в мире, в марте 2020 года оно достигло отметки в три миллиарда просмотров за один день. Однако в последнее время его пользователи, особенно женщины, чаще бьют тревогу, потому что подвергаются домогательствам и оскорблениям.  

Шани Сильвер, писательница из Нью-Йорка и ведущая подкаста знакомств, пользовалась приложениями для знакомств в течение десяти лет.  

«Предложения об оказании интимных услуг я получала чаще, чем банальное приветствие. Я чувствовала, как будто меня просто хотят использовать, как будто я вообще ничто в этом мире. Все это отвратительно!» – рассказывает Сильвер.  

И хотя подобные сообщения касаются как и мужчин, так и женщин, вторые страдают больше. Данные исследования Pew Research Center 2020 года подтверждают, что многие женщины сталкиваются с той или иной формой домогательств на сайтах знакомств и в приложениях. Это касается даже девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые также сообщают о получении писем непристойного характера.  

Методы контроля  

Существуют некоторые механизмы, позволяющие решить вышеописанные проблемы. Например, в Tinder внедрено машинное обучение, позволяющее выявлять оскорбительные сообщения и выражения. У пользователя всплывает уведомление с просьбой пересмотреть сообщение перед его отправкой.  

Чаще страдают девушки. Чем могут быть опасны приложения для онлайн-знакомств?-4

Фото: pixabay.com  

В 2020 году приложение Bumble внедрило искусственный интеллект для размытия определенных изображений и требует согласия пользователя на их просмотр.  

Некоторые платформы также ввели проверку пользователя, при которой платформа сопоставляет фотографии, загруженные в профиль, с селфи пользователей. Эта мера призвана помочь предотвратить создание фейковых аккаунтов.  

Конечно, полностью обезопасить платформу и пользователей очень тяжело, однако данные меры все же лучше, чем ничего. Не стоит забывать, что существует также кнопка блокировки пользователя.  

А если вы все-таки хотите попытать удачу в приложениях для онлайн-знакомств, у нас есть парочка советов. Как быть популярнее – читайте здесь.  

# Интернет # калейдоскоп # Фотофакт

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