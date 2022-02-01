Чаще страдают девушки. Чем могут быть опасны приложения для онлайн-знакомств?

Как сообщает BBC со ссылкой на Business Daily, приложения для онлайн-знакомств были популярны еще до пандемии, а вынужденная изоляция вызвала еще больший ажиотаж вокруг них.

Знакомство в интернете – довольно популярное явление в наши дни, имеющее как плюсы, так и минусы. Если о плюсах и так все ясно, то минусов тут гораздо больше. А некоторые ситуации и вовсе могут повергнуть вас в шок.

Tinder является самым скачиваемым приложением для знакомств в мире, в марте 2020 года оно достигло отметки в три миллиарда просмотров за один день. Однако в последнее время его пользователи, особенно женщины, чаще бьют тревогу, потому что подвергаются домогательствам и оскорблениям.

Шани Сильвер, писательница из Нью-Йорка и ведущая подкаста знакомств, пользовалась приложениями для знакомств в течение десяти лет.

«Предложения об оказании интимных услуг я получала чаще, чем банальное приветствие. Я чувствовала, как будто меня просто хотят использовать, как будто я вообще ничто в этом мире. Все это отвратительно!» – рассказывает Сильвер.

И хотя подобные сообщения касаются как и мужчин, так и женщин, вторые страдают больше. Данные исследования Pew Research Center 2020 года подтверждают, что многие женщины сталкиваются с той или иной формой домогательств на сайтах знакомств и в приложениях. Это касается даже девочек-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые также сообщают о получении писем непристойного характера.

Методы контроля

Существуют некоторые механизмы, позволяющие решить вышеописанные проблемы. Например, в Tinder внедрено машинное обучение, позволяющее выявлять оскорбительные сообщения и выражения. У пользователя всплывает уведомление с просьбой пересмотреть сообщение перед его отправкой.