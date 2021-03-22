Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов

Первые лучики солнца – и первые веснушки. По мнению многих, они добавляют внешности очарования, загадочности и шарма. И если правильно себя преподнести, то образ человека с веснушками – это всегда немножко загадка, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Какие процедуры помогут решить эту проблему без вреда для организма, расскажут наши эксперты.

Но вот не все обладатели веснушчатой внешности с этим согласны. И с приходом весны, когда возрастает солнечная активность, они всеми силами пытаются избавиться от конопушек.

Екатерина Карпилович, косметолог:

Веснушки – это участки гиперпигментации, которые проявляются на открытых участках тела – лицо, шея, декольте и руки. Чаще всего проявляются у людей с первым или вторым фототипами кожи. Это светлокожие пациенты, обладатели светлых или рыжих волос, голубых или зеленых глаз. Это генетически детерминированный процесс, проявляется активно в весенне-летний промежуток времени.

Конечно, кожу нужно защищать. Это нанесение кремов с фильтрами SPF, это ношение одежды, которая закрывает открытые участки нашего тела, ношение шляп или кепок.