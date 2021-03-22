Прямой эфир

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов

22 марта 2021 13:27
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Первые лучики солнца – и первые веснушки. По мнению многих, они добавляют внешности очарования, загадочности и шарма. И если правильно себя преподнести, то образ человека с веснушками – это всегда немножко загадка, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов-1

Но вот не все обладатели веснушчатой внешности с этим согласны. И с приходом весны, когда возрастает солнечная активность, они всеми силами пытаются избавиться от конопушек.  

Какие процедуры помогут решить эту проблему без вреда для организма, расскажут наши эксперты.  

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов-4

Екатерина Карпилович, косметолог:  
Веснушки – это участки гиперпигментации, которые проявляются на открытых участках тела – лицо, шея, декольте и руки. Чаще всего проявляются у людей с первым или вторым фототипами кожи. Это светлокожие пациенты, обладатели светлых или рыжих волос, голубых или зеленых глаз. Это генетически детерминированный процесс, проявляется активно в весенне-летний промежуток времени.  

Конечно, кожу нужно защищать. Это нанесение кремов с фильтрами SPF, это ношение одежды, которая закрывает открытые участки нашего тела, ношение шляп или кепок.  

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов-7

Бороться с веснушками можно несколькими способами. Например, у врача-косметолога с помощью химических препаратов, таких как пилинги, либо с помощью аппаратных методик. Но если нет на это времени, можете попробовать осветлить пигментные пятна и в домашних условиях.  

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов-10

Маску с осветляющим эффектом очень просто сделать в домашних условиях. Я уже заранее измельчила петрушку в блендере и получила такую кашицу. Сюда я добавлю чуть-чуть гречневой муки, которая богата витамином С, никотиновой кислотой и витамином В, и совсем чуть-чуть сока лимона – буквально от одной дольки. Много лимона добавлять ни в коем случае нельзя. Наносим полученную кашицу на лицо на 10 минут.  

Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов-13

Такая простая маска поможет значительно осветлить ваши веснушки и предотвратить появление новых пигментных пятен при регулярном использовании в домашних условиях всего лишь два-три раза в неделю.  

# Косметология # калейдоскоп # Юлия Самусенко # Екатерина Карпилович # Фотофакт

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