Хотите избавиться от веснушек? Вот простой рецепт домашней маски из доступных продуктов
Первые лучики солнца – и первые веснушки. По мнению многих, они добавляют внешности очарования, загадочности и шарма. И если правильно себя преподнести, то образ человека с веснушками – это всегда немножко загадка, рассказали в программе «Плюс-минус».
Но вот не все обладатели веснушчатой внешности с этим согласны. И с приходом весны, когда возрастает солнечная активность, они всеми силами пытаются избавиться от конопушек.
Какие процедуры помогут решить эту проблему без вреда для организма, расскажут наши эксперты.
Екатерина Карпилович, косметолог:
Веснушки – это участки гиперпигментации, которые проявляются на открытых участках тела – лицо, шея, декольте и руки. Чаще всего проявляются у людей с первым или вторым фототипами кожи. Это светлокожие пациенты, обладатели светлых или рыжих волос, голубых или зеленых глаз. Это генетически детерминированный процесс, проявляется активно в весенне-летний промежуток времени.
Конечно, кожу нужно защищать. Это нанесение кремов с фильтрами SPF, это ношение одежды, которая закрывает открытые участки нашего тела, ношение шляп или кепок.
Бороться с веснушками можно несколькими способами. Например, у врача-косметолога с помощью химических препаратов, таких как пилинги, либо с помощью аппаратных методик. Но если нет на это времени, можете попробовать осветлить пигментные пятна и в домашних условиях.
Маску с осветляющим эффектом очень просто сделать в домашних условиях. Я уже заранее измельчила петрушку в блендере и получила такую кашицу. Сюда я добавлю чуть-чуть гречневой муки, которая богата витамином С, никотиновой кислотой и витамином В, и совсем чуть-чуть сока лимона – буквально от одной дольки. Много лимона добавлять ни в коем случае нельзя. Наносим полученную кашицу на лицо на 10 минут.
Такая простая маска поможет значительно осветлить ваши веснушки и предотвратить появление новых пигментных пятен при регулярном использовании в домашних условиях всего лишь два-три раза в неделю.