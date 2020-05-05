Пугачёва вновь покорила поклонников. Галкин показал, как его супруга веселится с детьми

Новости России. Максим Галкин поделился новым семейным роликом. В этот раз темой видео стала утренняя музыкальная импровизация.

«За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует», – рассказал о распределении ролей шоумен.