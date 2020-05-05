Просто увидели себя на экране. Семь случаев, когда к людям неожиданно пришла минута славы

В жизни многих людей случается миг славы. Тот самый момент, когда человек находит себя на фоне в фильме или сериале. Тот самый момент, когда его лицо украшает обложку журнала или рекламный щит.

Американская модель Крисси Тайген на своей странице в Twitter попросила пользователей рассказать о таких случаях. И теперь ясно – знаменитости повсюду вокруг нас.

«Однажды я выглядела очень неловко в сериале Very Cavallari»,