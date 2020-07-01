«Хорошего дня». Девочка выучила язык жестов, чтобы поговорить с глухим почтальоном

Новости Великобритании. Глухой почтальон несколько раз в неделю здоровался с семьёй. Вскоре после знакомства девочка из этой семьи выучила язык жестов, чтобы ответить на приветствие мужчины.

Как сообщает Daily Mail, этот случай произошёл в британском городе Аштон-андер-Лин. 8-летняя Таллула встречала возле своего дома почтальона, который приходил два раза неделю. Девочка хотела поговорить с мужчиной, но он не мог её слышать.

Тогда Таллула попросила почтальона научить её языку жестов, чтобы она могла поздороваться с ним. Мужчина объяснил, как показать фразу «Доброе утро. Хорошего вам дня». Когда девочка повторила жесты, почтальон был очень обрадован.