Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз

Мужчина получил подарок, о котором мечтал всю жизнь. И тем, кто довёл мужчину до слёз, оказался его сын.

Как сообщает InspireMore.com, житель Луизианы Дэвид Орджерон задумался над самым лучшим подарком отцу ещё в 2016 году. Тогда сын невзначай спросил у мужчины, какую машину он назвал бы автомобилем своей мечты. Отец ответил, что синий Ford Mustang 1966 года выпуска. Молодой человек запомнил это и начал искать.