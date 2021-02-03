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Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось

03 февраля 2021 14:28
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Мужчина захотел подстричь бездомных, вышел на улицу и предлагал всем свои услуги. За пять лет его инициатива превратилась в движение помощи бездомным.

Как сообщает Bored Panda, житель Венеции – пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния – стриг людей с 14 лет. Сейчас Джейсону Шнайдману уже 50. Пять лет назад Джейсон вместе со своим деловым партнёром пошёл на прогулку, во время которой предлагал бездомным людям бесплатную стрижку.

Эта затея пришлась Шнайдману по душе, поэтому он продолжил ей заниматься. Через некоторое время к его затее начали присоединяться другие люди. Так было образовано движение, которое помогает бездомным: покупают еду, носки, собирают для них пожертвования.

А сам Джейсон продолжает стричь людей. И вот как они выглядят после визита к парикмахеру.

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -1

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -3

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -5

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -7

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -9

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -11

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Парикмахер захотел сделать что-нибудь хорошее и начал бесплатно стричь бездомных. Вот что получилось -13

Фото: instagram.com/themensgroomer 

Кстати, ранее мы показывали, как меняются люди, если им попадается талантливый стилист. Вот одиннадцать примеров – здесь подробности

# Прически # калейдоскоп # Фотофакт

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