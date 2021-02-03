Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями

Отношения девушек и парней всегда довольно интересны и служат поводом для забавных ситуаций. Девушки часто сравнивают, сколько свободного пространства у них в комнатах и у парней, сравнивают, кто лучше готовит и фотографирует.

В этот раз девушки объединились, чтобы ответить на ещё один вопрос: насколько отличаются стороны кроватей мужчин и женщин? И если у девушек зачастую возле постели находятся какая-нибудь тумбочка и цветы, то у парней неизменным атрибутом по каким-то непонятным причинам является бита.