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Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями

03 февраля 2021 13:08
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Отношения девушек и парней всегда довольно интересны и служат поводом для забавных ситуаций. Девушки часто сравнивают, сколько свободного пространства у них в комнатах и у парней, сравнивают, кто лучше готовит и фотографирует.

В этот раз девушки объединились, чтобы ответить на ещё один вопрос: насколько отличаются стороны кроватей мужчин и женщин? И если у девушек зачастую возле постели находятся какая-нибудь тумбочка и цветы, то у парней неизменным атрибутом по каким-то непонятным причинам является бита.

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -1

Фото: twitter.com/hannystyles69

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -3

Фото: twitter.com/shirdeer

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -5

Фото: twitter.com/chloewintaz

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -7

Фото: twitter.com/whodatcarly

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -9

Фото: twitter.com/kamil257

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -11

Фото: twitter.com/SimmiJuss

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -13

Фото: twitter.com/gingerandtea

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -15

Фото: twitter.com/paula_sofi

Что находится возле кровати? Девушки сравнили себя со своими парнями -17

Фото: twitter.com/cherry_wavesss

Кстати о навыках делать снимки. Вот как фотографируют девушки и их парни (здесь подробнее). 

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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