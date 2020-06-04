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Хочется хлопнуть себя по лбу и сказать: «Точно!» Пять вопросов, на которые не ответили знатоки «Что? Где? Когда?»

04 июня 2020 10:08
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Что людям нравится в других людях? Черты характера, внешность, чувство юмора и, конечно, интеллект. Есть даже стереотип, что девушки предпочитают умных парней. Впрочем, многие люди считают эрудированность важным качеством, поскольку с умным человеком всегда есть о чём поговорить, на такого человека можно положиться. 

Поскольку интеллектуальная развитость ценится, в мире есть множество способов проверить себя. Есть разные тесты, по телевидению и радио проводятся викторины, люди во время отдыха могут вместе решать кроссворды и так далее. 

Особой популярностью пользуется программа «Что? Где? Когда?». В сентябре ей исполнится уже 45 лет. И до сих пор зрители с интересом смотрят, как «знатоки» устраивают мозговой штурм, чтобы ответить на тяжёлые вопросы. Мы нашли пять вопросов, которые сходу сложно решить, но, увидев ответ, хочется сказать: «Точно!» 

Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?» 

Вопросы: 

1. Какие два одинаковых предмета футбольный судья Ивайло Стоянов 30 апреля 2019 года использовал вместо монетки? 

Неправильный ответ: красные и жёлтые карточки. 

2. В каких случаях корейцы спрашивают: «Твой хвост уже вошёл?» 

Неправильный ответ: после еды у человека спрашивают, закончил ли он. 

3. Что писатель Михаил Задорнов назвал незримой медалью, которую женщина получает вместе с обручальным кольцом? 

Неправильный ответ: Штамп в паспорте мужчины. 

4. Кого в Болгарии называют Пепеляшкой? 

Неправильный ответ: погорельцев. 

5. Длинный по-китайски «чхан», город – «чхен». А что китайцы называют «чханчхе»? 

Неправильный ответ: поезд. 

Хочется хлопнуть себя по лбу и сказать: «Точно!» Пять вопросов, на которые не ответили знатоки «Что? Где? Когда?»-1

Фото: pixabay.com 

Ответы: 

1. Пасхальные яйца. Подсказка кроется в дате. 

2. Так говорят, когда человек забыл закрыть за собой дверь. Привычный аналог: «Ты в сарае родился?» 

3. Медаль «За мужество». 

4. Это Золушка. 

5. Великая Китайская стена. Буквально: «Длинная стена». 

Кстати, недавно мы показывали предмет, о предназначении которого не смогли догадаться даже знатоки «Что? Где? Когда?»

Что это такое – читайте здесь

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп # Ивайло Стоянов # Михаил Задорнов

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