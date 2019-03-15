Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы

Новости России. Стали известны подробности состояния певицы Юлии Началовой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у артистки диагностирован отек мозга, который осложняется двусторонней пневмонией.

По информации телеканала «360» со ссылкой на PR-агента исполнительницы Анну Исаеву, мама Юлии Началовой не в курсе этой информации.

Анна Исаева (в комментарии телеканалу «360»):

Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы только что спросила — она не в курсе.

Певица Юлия Началова попала в больницу в начале этой недели. С тех пор за новостями о состоянии здоровья артистки постоянно следят ее поклонники.