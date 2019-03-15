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Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы

15 марта 2019 08:21
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Новости России. Стали известны подробности состояния певицы Юлии Началовой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у артистки диагностирован отек мозга, который осложняется двусторонней пневмонией.

По информации телеканала «360» со ссылкой на PR-агента исполнительницы Анну Исаеву, мама Юлии Началовой не в курсе этой информации.

Анна Исаева (в комментарии телеканалу «360»):
Мы ничего об этом не знаем. Я у мамы только что спросила — она не в курсе.

Певица Юлия Началова попала в больницу в начале этой недели. С тех пор за новостями о состоянии здоровья артистки постоянно следят ее поклонники.  

Сейчас артистка находится в состоянии искусственной комы (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Началова # Анна Исаева

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