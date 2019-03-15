Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом

В свой пятидесятилетний юбилей Дженнифер Лопес снова отправится под венец.

Фото: instagram.com/jlo

К слову, для певицы это будет четвертый по счёту брак. На этот раз её избранником стал бейсболист – Алекс Родригес. Вместе пара чуть больше двух лет. Их отношения начались в феврале 2016-го после случайной встречи в ресторане. И теперь они официально обручены.

Фото: instagram.com/jlo

Фото: instagram.com/jlo

Сейчас певица и спортсмен проводят небольшие каникулы на Багамах. Романтика океана и песчаных пляжей, похоже, помогли Алексу уговорить возлюбленную принять помолвочное кольцо.

Фото: instagram.com/jlo

О новом статусе влюблённые незамедлительно сообщили парным снимком.

Фото: instagram.com/jlo