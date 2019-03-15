Прямой эфир

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом

15 марта 2019 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В свой пятидесятилетний юбилей Дженнифер Лопес снова отправится под венец.          

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом-1

Фото: instagram.com/jlo  

К слову, для певицы это будет четвертый по счёту брак. На этот раз её избранником стал бейсболист – Алекс Родригес. Вместе пара чуть больше двух лет. Их отношения начались в феврале 2016-го после случайной встречи в ресторане. И теперь они официально обручены.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом-4

Фото: instagram.com/jlo  

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом-6

Фото: instagram.com/jlo  

Сейчас певица и спортсмен проводят небольшие каникулы на Багамах. Романтика океана и песчаных пляжей, похоже, помогли Алексу уговорить возлюбленную принять помолвочное кольцо.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом-9

Фото: instagram.com/jlo  

О новом статусе влюблённые незамедлительно сообщили парным снимком.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом-12

Фото: instagram.com/jlo  

Оба выложили в официальных Instagram-аккаунтах одно и то же фото. На фоне заходящего солнца будущие супруги держатся за руки, а на безымянном пальце артистки красуется ювелирное украшение с огромным камнем, который по слухам обошёлся ее бойфренду почти в 5 миллионов долларов.    

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Дженнифер Лопес # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы
15 марта 2019 09:04

Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы

Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы
15 марта 2019 08:21

Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы

Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске
14 марта 2019 12:47

Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске