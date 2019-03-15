Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы

Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram. Актриса, которая недавно стала мамой в третий раз, держит на руках дочь Милу, а супруг Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев смешит малышку.

Это первое «домашнее» фото с младшей дочкой, которое актриса опубликовала в соцсетях. Заворотнюк поблагодарила подписчиков за теплые слова, адресованные их семье.

Анастасия Заворотнюк:

Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!

Интернет-пользователи умилились трогательному снимку и отметили, что девочка взяла черты как мамы, так и папы.