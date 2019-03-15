Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы

Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем.
Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram. Актриса, которая недавно стала мамой в третий раз, держит на руках дочь Милу, а супруг Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев смешит малышку.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Это первое «домашнее» фото с младшей дочкой, которое актриса опубликовала в соцсетях. Заворотнюк поблагодарила подписчиков за теплые слова, адресованные их семье.
Анастасия Заворотнюк:
Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!
Интернет-пользователи умилились трогательному снимку и отметили, что девочка взяла черты как мамы, так и папы.
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