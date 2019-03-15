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Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы

15 марта 2019 09:04
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Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем.  

Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram. Актриса, которая недавно стала мамой в третий раз, держит на руках дочь Милу, а супруг Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев смешит малышку.  

Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы-1

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk  

Это первое «домашнее» фото с младшей дочкой, которое актриса опубликовала в соцсетях. Заворотнюк поблагодарила подписчиков за теплые слова, адресованные их семье.  

Анастасия Заворотнюк:  
Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!  

Интернет-пользователи умилились трогательному снимку и отметили, что девочка взяла черты как мамы, так и папы.  

Актриса скрывала рождение дочери от публики почти 4 месяца (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Петр Чернышев # Мила Чернышева

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