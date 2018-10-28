Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике

31 октября – страшный день календаря. Пришло время Хэллоуина. А, значит, из тьмы повылазят вурдалаки, монстры и прочие представители нечистой силы и устроят на Земле веселый карнавал. Составить им компанию или нет – каждый решает сам. Однако, как известно, многовековая история Хэллоуина вдохновляет миллионы людей на участие в этом шоу. И дети, и взрослые делают из тыкв светящиеся головы, надевают на себя наряды и гримируются – чем страшнее, тем прикольнее. Мальчишки и девчонки ходят по соседям в поисках сладостей, девушки постарше гадают. Так вот и празднуют.

А как все начиналось? Раньше мы и сами не знали многого: Хэллоуин он и есть Хэллоуин. Но сейчас покопались в разных источниках и собрали интересную информацию. Теперь делимся с вами. Кстати, это и детям не страшно рассказывать.

Почему Хэллоуин? Есть такой праздник у католиков – День всех святых. Отмечается он всегда 1 ноября. А вот ночь накануне, т.е. 31 октября, древние называли Вечером всех святых. Хэллоуин, как известно, придумали кельты, населявшие Ирландию и Шотландию. Теперь смотрите, что получается: словосочетание «Вечер всех святых» по-английски звучит All-Hallows-Evening, а произносили короче – «хэллоуин». Вы же знаете: англичане всегда часть букв не выговаривают. Так и пошло название из далекого 16-го века.

Откуда взялась тыква? Оказывается, не с тыквы начиналось. Сперва вырезали рот, глаза и ноздри в созревшей брюкве или репе. Такое подобие человеческого черепа оставляли в День всех святых на крыльце дома, чтобы эта штука отгоняла от семьи злых духов. Помогало или нет, доподлинно неизвестно, однако факт, что забава понравилась. Иначе разве ж дожила бы такая традиция до наших дней?! Это уже в Северной Америке брюкву сменила тыква, так как была дешевле, а в 1837 году впервые упоминается тыква-светильник по имени «Светильник Джека».

А кто такой Джек? Был такой в ирландской мифологии чудак. Работал кузнецом и слыл среди местных безнадежным алкоголиком. Виски в те времена уже гнали. Ладно бы только пил, а то ведь всех достал мелкими пакостями. Даже Бога обманывал и Дьявола. К радости всех трудящихся он недолго их мучал: умер от чего-то. Но ни в рай, ни в ад душу Джека не взяли. Видно, припомнили ему бестолковое его существование. Иди, мол, на все четыре стороны! Правда, Дьявол пожалел, дал тлеющий уголек на дорожку. Сунул его Джек в пустую тыкву и пошел, ветром гонимый. Так появился в его руках фонарь. Теперь светящаяся тыква считается главным атрибутом Хэллоуина. Раньше внутрь ставили свечи, позже появилось электричество, и в фонари Джека иногда стали вкручивать лампочки.

Что едят на Хэллоуин? Никаких запретов, как в религиозные посты, церковники в этот праздник не придумали. Но к обычному обеду или ужину люди по традиции добавляют всякие сладости – сиропы, конфеты, карамельки из яблочного сока.

Как празднуют? Взрослые устраивают костюмированные шествия. Они бродят по улицам и пугают друг друга и любопытных прохожих нарядами и масками, от которых кровь в жилах стынет. Переодетые в маленьких монстриков дети ходят по домам и собирают сладости. Это на Западе называется гайзинг (англ. guise of – под видом). Почти как у нас на Каляды. У творческих людей свои дела: композиторы сочиняют хэллоуиновские песни, режиссеры снимают триллеры, мы пишем для посетителей сайта CTV.BY. Все, таким образом, при деле.

На что гадают? Здесь несколько вариантов. Девушки чистят яблоко, чтобы кожура была длиннее, бросают ее через плечо. Потом смотрят на нее и пытаются угадать, какую букву напоминает упавшая кожура. Это первая буква имени будущего жениха. Еще вариант. Выпекается булка с изюмом. Заранее в тесто что-нибудь кладут: горошину, щепку, монетку, кольцо, лоскуток ткани. Есть, конечно, риск проглотить несъедобный предмет или сломать зуб. Но чего не сделаешь ради того, чтобы узнать свое будущее! Попался горох – нескоро замуж, а вот кольцо – к свадьбе. Щепка во рту – жди неприятностей в семье. Если монета на зубах – к богатству, а тряпка – к нищете.

С праздником, ребята! Веселого вам настроения!

В.Д.