Халк исчез, но потом вернулся. Разбираемся с «Мстителями» покадрово
Ни один фильм не застрахован от каких-либо ошибок, будь то расхождения по смыслу или по картинке. И чем длиннее сюжетная линия, тем выше вероятность что-нибудь упустить из виду. Человеческий фактор еще никто не отменял.
Железный человек, Халк, Капитан Америка, Тор – все эти имена персонажей хороши известны не только поклонникам киновселенной Марвел. Это команда Мстителей, фильмы с которыми мы пересматриваем и обращаем внимание на детали – мелочи, но такие важные...
В фильме «Мстители» в кадре проезжает поезд, по задумке авторов – русский. Для соответствующего антуража даже вывесили рекламный баннер с надписью на кириллице. Только вот смысловой нагрузки этот текст не несёт никакой – просто бессвязный набор букв. А сам поезд, кстати говоря, американский.
Фото: Youtube.com / WM TV
Продолжим фокусами с исчезновением. Только в нашем случае, не кролика в шляпе – размеры внушительнее. В фильме «Мстители: Война бесконечности» режиссёры умудрились потерять Халка – самого «маленького и незаметного» героя киновселенной. Это произошло, когда снимали сцену подготовки к решающему сражению в Ваканде. Когда армию противостояния показывают общим планом, то Халка на экране нет. Но в следующем кадре, при приближении Т’Чаллы, Брюс уже в броне стоит в строю.
Фото: кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Приёмы исчезновения просматриваются и дальше. В одной из сцен у Железного человека исчезли очки, а в другой… одежда. Но, правда, лишь частично. В тот моменте фильма, когда Тони Старк прогуливается с Пеппер, у него на плечах была завязана ветровка. Через пару кадров она исчезает, хотя Старк к ней не прикасался.
Фото: Youtube.com / WM TV
Не удалось сбежать от кинокритиков и Соколиному глазу, хотя это сцена погони. Когда героя преследовала агент Хилл, она выстрелила в Клинта через стекло своей машины. Естественно, осталась огромная дыра. Но ненадолго. Буквально в следующем кадре авто «обновилось».
Фото: Youtube.com / WM TV
И закончим подборку Капитаном Америкой. После своего пробуждения Стив Роджерс решил немного привести себя в форму. Сцена в зале с боксёрской грушей весьма драматична. И не только из-за сильных внутренних переживаний героя. Последним ударом Капитан Америка сносит боксёрскую грушу с крепления, при этом сама цепь осталась неподвижна.
Фото: кадр из фильма «Мстители»
Точно также неподвижна и причёска Стива Рождерса. Даже во время поездки на мотоцикле – это финальная сцена, где герои разъезжаются каждый по своим делам. Вероятно, это не киноляп, а Капитан Америка просто поклонник средств для волос сверхсильной фиксации.
Фото: Youtube.com / WM TV
Кстати, в рейтинге фильмов с киноляпами, который составляет сайт moviemistakes.com, на первом месте находится нашумевший «Джокер» – в нём зоркие зрители насчитали 65 ошибок. Чуть меньше – 59 недочётов – у одного из последних фильмов киновселенной Марвел «Капитан Марвел». Всего по одной ошибке кинокритики нашли в фильме «Последствия» с Кирой Найти и в боевике «Холодная кровь» с Жаном Рено.
Давайте вспомним финал «Игры престолов». По кому мы будем скучать больше всего – читайте здесь.