Халк исчез, но потом вернулся. Разбираемся с «Мстителями» покадрово

Ни один фильм не застрахован от каких-либо ошибок, будь то расхождения по смыслу или по картинке. И чем длиннее сюжетная линия, тем выше вероятность что-нибудь упустить из виду. Человеческий фактор еще никто не отменял.

Железный человек, Халк, Капитан Америка, Тор – все эти имена персонажей хороши известны не только поклонникам киновселенной Марвел. Это команда Мстителей, фильмы с которыми мы пересматриваем и обращаем внимание на детали – мелочи, но такие важные...

В фильме «Мстители» в кадре проезжает поезд, по задумке авторов – русский. Для соответствующего антуража даже вывесили рекламный баннер с надписью на кириллице. Только вот смысловой нагрузки этот текст не несёт никакой – просто бессвязный набор букв. А сам поезд, кстати говоря, американский.