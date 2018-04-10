Хакеры удалили с YouTube клип Despacito с более чем 5 миллиардами просмотров

С YouTube было удалено самое популярное видео в истории компании. До инцидента клип на песню Despacito набрал более пяти миллиардов просмотров. Сейчас на его месте находится надпись «это видео было удалено пользователем».

Предполагается, что были взломаны аккаунты хостинга Vevo, поскольку также были изменены другие видео этого канала. Среди них клипы Дрейка, Селены Гомез, Кэти Перри, Тейлор Свифт, DJ Snake и Шакиры.

Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito