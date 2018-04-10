Хакеры удалили с YouTube клип Despacito с более чем 5 миллиардами просмотров
С YouTube было удалено самое популярное видео в истории компании. До инцидента клип на песню Despacito набрал более пяти миллиардов просмотров. Сейчас на его месте находится надпись «это видео было удалено пользователем».
Предполагается, что были взломаны аккаунты хостинга Vevo, поскольку также были изменены другие видео этого канала. Среди них клипы Дрейка, Селены Гомез, Кэти Перри, Тейлор Свифт, DJ Snake и Шакиры.
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Фото: скриншот из видео Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito
В социальных сетях по этому поводу появилось множество шутливых комментариев.
«Наконец-то 5 миллиардов человек вернутся к нормальной жизни»,
«Как жить-то дальше?»,
«Вообще не слышал об этом клипе»,
«Спасибо».
Фото: скриншот из видео Luis Fonsi feat. Daddy Yankee - Despacito
На данный момент нет информации о том, кем и как было удалено видео. Также пока нет официальных комментариев относительно инцидента.
В мае прошлого года ремикс песни Despacito с Бибером стал лидером хит-парадов США и Великобритании.
Факты о самом просматриваемом видео в истории – здесь подробнее.