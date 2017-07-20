Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito

Новости Перу. Жительница Перу четыре года записывала храп своего мужа на камеру, чтобы смонтировать его как музыкальную тему песни Despacito. В этом жительнице Лимы помог ее племянник.

Минутный кавер-ролик посмотрели уже более миллиона раз. А комментаторы отметили, что