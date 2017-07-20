Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito
Новости Перу. Жительница Перу четыре года записывала храп своего мужа на камеру, чтобы смонтировать его как музыкальную тему песни Despacito. В этом жительнице Лимы помог ее племянник.
Минутный кавер-ролик посмотрели уже более миллиона раз. А комментаторы отметили, что
нынешним летом трек можно услышать отовсюду.
Источник: скриншот из видео
Песня Despacito Луиса Фонси действительно стала одной из самых популярных песен последнего времени. Она бьет многие рекорды. Например, 19 июля стало известно, что трек стал абсолютным лидером по количеству прослушиваний в интернете.
За время ротации песни ее прослушали более 4,6 миллиарда раз.
Этот результат помог обогнать предыдущего лидера – песню Sorry Джастина Бибера. Также испаноязычная песня возглавляет все чарты радиостанций.
На YouTube клип на Despacito посмотрели более 2,6 миллиарда раз. В прошлом месяце появилась информация, что этот ролик быстрее всех набирает просмотры на сервисе. Согласно цифрам, ежедневно у клипа прибавляется около 23 миллионов просмотров. Напомним, что у самого воспроизводимого видео в истории Youtubе – песни «See you again» cейчас 2,9 миллиарда просмотров и 950 тысяч комментариев.
СМИ не сообщают, как отреагировал храпящий мужчина на свою неоджиданную популярность, но многим семейным парам храп отравляет жизнь.
«Храпящий человек не всегда может понимать, что он храпит» – здесь подробнее.