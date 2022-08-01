Сегодня, 1 августа, в Вооруженных Силах Беларуси отмечается День службы ракетно-артиллерийского вооружения. В этот день в 1968 году на государственном уровне были признаны особый статус и значимость этих служб. Сегодня специалистами ракетно-артиллерийского вооружения в войсках являются военнослужащие более 100 военно-учетных специальностей общей численностью более полутора тысяч человек. Каждый год в войска поступают новые вооружение и техника. В Вооруженных Силах Беларуси успешно действует многоуровневая система контроля технического состояния ракет и боеприпасов. Благодаря ей достигается высокий уровень технического состояния запасов, предупреждаются чрезвычайные ситуации в местах их хранения. 1 августа отметят свой профессиональный праздник белорусские студотряды

Днем ударного труда «Труд – крут!» отметят сегодня свой профессиональный праздник белорусские студотряды. День студенческих отрядов появился в конце 60-х годов прошлого столетия. Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Начиная с 2003 года оно объединило около миллиона молодых людей. В составе студотрядов молодые люди трудятся на реконструкции и строительстве дорог, школ и детских садов, спортивных комплексов по всей стране, собирают урожай, заботятся о детях в детских оздоровительных лагерях. Бойцы студотрядов ежегодно отмечают 1 августа как свой праздник, когда подводятся итоги уже сделанного и планируется список добрых дел на будущее. С 1 августа начинается Международная неделя клоунов

С 1 августа начинается Международная неделя клоунов. Шутки и смех коверных вызывают неизменный восторг у зрителей всех возрастов. Традиция привлекать клоунов с веселыми номерами пришла из царской России. Они заполняли паузы между выступлениями, пока цирковые работники устанавливали на манеже реквизит и совершали другие манипуляции. Со временем номера клоунов стали полноценной частью программы. Клоуны не просто веселят публику. Они демонстрируют чудеса пантомимы и мастерство пародий, вставляют в свои номера элементы эквилибристики, ни в чем не уступая по уровню профессионализма и значимости в программе другим артистам цирка. Международная неделя клоунов отмечается в первые дни августа во всем мире как дань уважения представителям прекрасной и вместе с тем одной их наиболее сложных профессий в цирковом искусстве. 1 августа отмечается Международный день консервирования