Парень после смерти девушки стал встречаться со змеёй. Вот как это произошло

Говорят, что люди могут потерять голову от любви. Но этот парень никому не верит и живёт со своей змеёй, с которой состоит в романтических отношениях.

Как рассказало издание Daily Mail, у мужчины из Юго-Востояной Азии однажды погибла возлюбленная. Парень долго не находил себе места, пока не заметил, что его домашняя кобра стала похожа на его избранницу. Позже юноша понял, что в змею вселился дух девушки.