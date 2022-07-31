Парень после смерти девушки стал встречаться со змеёй. Вот как это произошло
Говорят, что люди могут потерять голову от любви. Но этот парень никому не верит и живёт со своей змеёй, с которой состоит в романтических отношениях.
Как рассказало издание Daily Mail, у мужчины из Юго-Востояной Азии однажды погибла возлюбленная. Парень долго не находил себе места, пока не заметил, что его домашняя кобра стала похожа на его избранницу. Позже юноша понял, что в змею вселился дух девушки.
Теперь влюблённые часто проводят время вместе. Они ходят в зал, смотрят телевизор, коротают часы за настольными играми и просто счастливы вместе. Наверное, только одно мешает парню – неразговорчивость любимой.
Пользователи Сети часто спорят, насколько такая ситуация нормальная. Некоторые считают, что это посттравматический синдром, а кто-то уверен, что юноша просто принял буддистскую теорию, что все люди вселяются в своих домашних животных. Надеемся, что их отношения нельзя будет назвать ядовитыми.
Кто-то рискует вступить в отношения со змеёй, а кто-то выходит замуж за розовый цвет после 40 лет отношений. Подробности здесь.