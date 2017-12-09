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Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси

09 декабря 2017 13:29
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Новости Беларуси. Известнейший актер, народный артист СССР Леонид Броневой ушел из жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси-1

Он скончался в московской больнице этим утром после тяжелой болезни. Ему было 88 лет. За свою карьеру Броневой сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность получил после роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны».

Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси-3

Своим талантом Броневой также украсил фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и многие другие. Церемония прощания с артистом пройдет в ближайший понедельник, 11 декабря, в московском театре «Ленком».

Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси-5

# Культура # Фотофакт # Некролог

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