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«Это инициатива нашего коллеги». Как уговорили дядю Ваню сняться в клипе МЧС «Цвет настроения красный»

20 декабря 2018 10:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Чья была идея создания ролика «Цвет настроения красный»?

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:
Это инициатива нашего коллеги, который фактически сам всё, с поддержкой других своих коллег. Удалось убедить, что нужно и Дяде Ване там выступить, и донести это до наших коллег.

«Это инициатива нашего коллеги». Как уговорили дядю Ваню сняться в клипе МЧС «Цвет настроения красный»-1

Главное, что номер спасения 112. С этим мотивом человек должен ехать и запоминать, потому что основная цель не просто показать красивый клип, а донести какую-то мысль.

«Это инициатива нашего коллеги». Как уговорили дядю Ваню сняться в клипе МЧС «Цвет настроения красный»-4

# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Анастасия Клебан # Фотофакт # МЧС Беларуси

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