«Это инициатива нашего коллеги». Как уговорили дядю Ваню сняться в клипе МЧС «Цвет настроения красный»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС – Анастасия Клебан.

Что делать, чтобы выжить на второй день Нового года, а запуск петарды не закончился пальцем в небо

Чья была идея создания ролика «Цвет настроения красный»?

Анастасия Клебан, начальник сектора Республиканского центра пропаганды МЧС:

Это инициатива нашего коллеги, который фактически сам всё, с поддержкой других своих коллег. Удалось убедить, что нужно и Дяде Ване там выступить, и донести это до наших коллег.