Город засыпает – активные котики просыпаются. Камера видеонаблюдения сняла, чем занимаются пушистые друзья ночью

Наши питомцы ведут совершенно другой образ жизни. Поэтому зачастую ночью они предпочитают бодрствовать, а не наслаждаться сновидениями вместе со своими хозяевами.

Пользователь Twitter с ником twitkocheng поделился видео, на котором показаны ночные развлечения усатого друга. Наверное, спящая пара даже не подозревает, насколько их питомец может быть активным.