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Город засыпает – активные котики просыпаются. Камера видеонаблюдения сняла, чем занимаются пушистые друзья ночью

18 января 2022 15:50
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Наши питомцы ведут совершенно другой образ жизни. Поэтому зачастую ночью они предпочитают бодрствовать, а не наслаждаться сновидениями вместе со своими хозяевами.  

Пользователь Twitter с ником twitkocheng поделился видео, на котором показаны ночные развлечения усатого друга. Наверное, спящая пара даже не подозревает, насколько их питомец может быть активным.  

Город засыпает – активные котики просыпаются. Камера видеонаблюдения сняла, чем занимаются пушистые друзья ночью-1

Фото: twitter.com/twitkocheng

Из записи видеокамеры можно увидеть, что коту ночью не приходилось скучать. Ведь столько ещё нужно сделать! Например, постучать лапками по двери, пробежаться по спящим людям, пройтись по периметру комнаты и осмотреть территорию, оценивая обстановку.  

Вишенка на тортике – сброшенная вещь. Ведь какое наслаждение получает царапающий приятель, когда, глядя на хозяина, он двигает лапу с предметом всё ближе к краю, зная, что выбранную жертву уже никто не спасёт.  

Кстати, недавно мы показывали смешные фотографии котиков. Увидеть весь спектр эмоций мурлыкающих зверьков можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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