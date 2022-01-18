Город засыпает – активные котики просыпаются. Камера видеонаблюдения сняла, чем занимаются пушистые друзья ночью

Наши питомцы ведут совершенно другой образ жизни. Поэтому зачастую ночью они предпочитают бодрствовать, а не наслаждаться сновидениями вместе со своими хозяевами.
Пользователь Twitter с ником twitkocheng поделился видео, на котором показаны ночные развлечения усатого друга. Наверное, спящая пара даже не подозревает, насколько их питомец может быть активным.
Фото: twitter.com/twitkocheng
Из записи видеокамеры можно увидеть, что коту ночью не приходилось скучать. Ведь столько ещё нужно сделать! Например, постучать лапками по двери, пробежаться по спящим людям, пройтись по периметру комнаты и осмотреть территорию, оценивая обстановку.
Вишенка на тортике – сброшенная вещь. Ведь какое наслаждение получает царапающий приятель, когда, глядя на хозяина, он двигает лапу с предметом всё ближе к краю, зная, что выбранную жертву уже никто не спасёт.
Кстати, недавно мы показывали смешные фотографии котиков. Увидеть весь спектр эмоций мурлыкающих зверьков можно здесь.