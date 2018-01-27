Год без Александра Тихановича. Каким остался артист в воспоминаниях семьи и коллег

Новости Беларуси. 28 января исполняется год со дня смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Ему было 64 года. Певец, несмотря на тяжелую болезнь, до последнего выходил на сцену. Всенародную славу Александру Тихановичу принесло участие в ансамбле «Верасы», где он и познакомился с Ядвигой Поплавской. Творческий дуэт стал семейным. Фамилии Тиханович и Поплавская чаще всего звучали в унисон. Песни «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Завируха» стали визитными карточками дуэта.

По стопам родителей пошла и их единственная дочь Анастасия, которая связала свою жизнь с творчеством. Именно Анастасия Тиханович первая сообщила о смерти самого близкого человека. Девушка опубликовала трогательный пост о своем отце. Прошел год с того момента, как вся страна узнала о кончине по-настоящему народного исполнителя. Мы собрали воспоминания о том, каким останется Александр Григорьевич в воспоминаниях семьи и коллег.

Гостями программы «Простые вопросы» летом 2017 года были Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович, которые вспомнили самые теплые истории об Александре Тихановиче. Ядвига Поплавская:

У меня нет сейчас ещё, на сегодняшний день, ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то… Это часто, настолько часто это бывало и я привыкла к тому, что я – одна, я его жду. И, как мы как-то смеялись: «Ой, Сашка, мы с тобой, по-моему, встречаемся только на сцене». И, поэтому, на сцене, вот именно в песнях мы говорим друг другу о тех чувствах, которые у нас есть внутри. А в реальной жизни мы с ним даже не успели, просто не успели ни наговориться. Мы так и не жили друг для друга. Ядвига Поплавская: «На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся»

Источник фото: vk.com/id8374455

Анастасия Тиханович:

У нас с ним было столько всего на свете, что иногда этих разговоров было, в общем-то, и не нужно. Безусловно, там было много всего самого разного – это огромная школа, вообще, в принципе, для меня лично. Потому что – школа отношения к людям, выстраивания отношений с людьми, каким образом реагировать на те или иные вещи. Потому что в своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь. И в этом во всём он сумел остаться тем, кем он есть. И он сумел нужное сохранить, а к тому, к чему сложней всего относиться с пониманием и любовью – вот он сумел это сделать. Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях

В день смерти исполнителя певец Филипп Киркоров вспомнил о том, как он вместе с Александром Тихановичем готовили Дмитрия Колдуна к конкурсу «Евровидение». Филипп Киркоров:

Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твоё доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время.

Певец и композитор Игорь Николаев запомнил Александра Тихоновича отзывчивым и улыбчивым человеком. Игорь Николаев:

Он присылал мне смс-поздравления с каждым праздником. Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съёмки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст... Наш человек, Музыкант, Профессионал... «Маэстро умер, завещав нам счастье»: каким запомнят Александра Тихановича (смотрите здесь).

Проект «Звездный дилижанс» под руководством исполнителя дал старт многим известным исполнителям, в том числе Анне Шаркуновой и IOWA. Девушки теплым словом вспоминают своего наставника и его роль в их творческом становлении. IOWA:

Мы познакомились на конкурсе «Звездный дилижанс», куда я попала после десятого класса. Он тогда пел в популярной в СССР группе «Верасы», а я была школьницей Катей Иванчиковой, мечтающей о большой сцене. С того дня прошло много лет, и все эти годы он был рядом, став мне другом, пройдя лейтмотивом сквозь мою жизнь. После «Дилижанса» мы вместе играли в мюзикле Ильи Олейникова «Пророк», где в самом конце Александр Григорьевич вместе со своей женой играли пожилую пару, которую на небеса провожает ангел. Александра Тихановича не стало. Не стало одной половинки этой творческой пары. Но любовь больше, чем мы думаем, чем можем себе представить! Она не имеет границ, она лишь переходит на новые уровни. Их номер был самым трогательным, в зале было много слез не потому, что их жалели, а потому, что тоже хотели испытать такую настоящую любовь, которая останется с тобой до последнего вздоха! Александр Григорьевич умел хранить и отдавать... любовь. Теперь такой же ангел, что стоял на сцене «Пророка», встретил его на небесах. Одно из последних интервью Александра Тихановича – здесь.