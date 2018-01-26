Возраст – просто цифра. Как Лин Слейтер стала иконой стиля в 63 года

Конформизм никогда не был свойственен Лин Слейтер. Даже в школе она нарушала правила. «Нам не разрешали носить украшения, но можно было носить медали святых и религиозные артефакты. У меня была огромная коллекция, и мне не могли запретить их носить», – говорит Слейтер. После школы Лин стала социальным работником и профессором. «Меня очень заинтересовала область уголовного правосудия», – говорит она. «Я ассоциировала себя с девушками и женщинами, которые сопротивлялись общественным ожиданиям». В 2014 году Слейтер запустила свой сайт «Случайная икона» (Accidental Icon) в качестве хобби.



Источник фото: instagram.com/iconaccidental

С тех пор, благодаря заявлению #ВозрастПростоЦифра (#AgeIsJustAVariable), у нее около 300 000 подписчиков в Instagram. В интервью Cosmopolitan Лин Слейтер рассказала, с чего всё началось. Представляем перевод материала. Откуда взялось название «Случайная икона»?

В 2014 году я обедала с подругой возле места проведения «Недели моды». Фотографы и туристы подумали, что я как-то связана с модной индустрией, и начали фотографировать меня. Тогда моя подруга сказала: «Посмотрите-ка, случайная икона». Почему хэштег #ВозрастНеПеременная (#AgeIsNotAVariable)?

Я знаю 18-летних, которые никогда бы не надели мини-юбку; я знаю 70-летних женщин с бесконечными, сказочными ногами, которые их носят. Я не собиралась разрушать все эти (возрастные) барьеры. Я считаю, что мода для женщин, мужчин, для всех, потому что это приносит удовольствие.



Источник фото: instagram.com/iconaccidental

Какая разница между вами и другими фэшн-блогерами?

Я говорю о том, кто проектировал одежду, каково их вдохновение, а не о том, как ее купить. Сейчас в Instagram много сексуализации. Вы видели мемы вроде: «Девушки в Instagram: В одежде – 2 лайка; В нижнем белье – 50 лайков»?

Как и во всем остальном, в Instagram есть плюсы и минусы. Бывают случаи, когда вы зацикливаетесь на лайках. Когда такое происходит со мной, я делаю перерыв, чтобы сосредоточиться на чем-то другом. Сейчас говорят о сексуальных домогательствах в модельной индустрии. Вы были свидетелем чего-то подобного?

Нет.

Какой совет вы дадите молодым моделям, которые могут столкнуться с этой проблемой?

У вас должен быть действительно хороший агент, которого вы можете позвать в середине встречи или фотосессии и сказать: «Мне не нравится то, что они просят меня сделать», и ваш агент поддержит вас. Кто-нибудь когда-либо оказывал на вас давление, чтобы вы выглядели определенным образом или прошли лечение, чтобы выглядеть моложе?

Единственное давление, которое я испытываю, это от женщин-комментаторов. Если мы хотим, чтобы феминизм был успешным, мы должны говорить о том, как женщины могут ужасно себя вести по отношению друг к другу.



Источник фото: instagram.com/iconaccidental