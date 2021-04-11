Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»

Большинство гусениц выглядят как маленькие толстячки на смешных ножках. Но только не гусеница розовой подкрыловой моли.

Как сообщает Oddity Central, это создание обитает в основном в Австралии. Гусеница питается гниющими фруктами и ведёт преимущественно ночной образ жизни. Однако это всё не так интересно. А вот защитный механизм насекомого по-настоящему впечатляет.