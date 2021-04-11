Прямой эфир

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»

11 апреля 2021 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большинство гусениц выглядят как маленькие толстячки на смешных ножках. Но только не гусеница розовой подкрыловой моли. 

Как сообщает Oddity Central, это создание обитает в основном в Австралии. Гусеница питается гниющими фруктами и ведёт преимущественно ночной образ жизни. Однако это всё не так интересно. А вот защитный механизм насекомого по-настоящему впечатляет. 

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»-1

Фото: instagram.com/brandpharrell79 

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»-3

Фото: instagram.com/brandpharrell79 

Вскоре после рождения у гусениц розовой подкрыловой моли на теле появляются два чёрных пятна, окружённых жёлтыми линиями, и несколько рядов белых линий, похожих на зубы. Когда гусеницу что-то пугает, она прячет свою настоящую голову и выгибает спину. В результате кажется, что у насекомого появляется большая голова с огромными глазами и устрашающими зубами. 

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»-6

Фото: instagram.com/frankmcgrath_australia 

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»-8

Фото: instagram.com/greachan 

Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»-10

Фото: instagram.com/johanlarsonphotography 

Кстати, ранее мы рассказывали про паука с весьма необычным камуфляжем. Арахнид выглядит так, словно у него голова собаки на спине – здесь подробности

# Насекомые # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле
10 апреля 2021 14:35

И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле

Девушка заметила мамину увлечённость брендом и решила пошутить. Розыгрыш получился на пятёрку с плюсом
10 апреля 2021 10:44

Девушка заметила мамину увлечённость брендом и решила пошутить. Розыгрыш получился на пятёрку с плюсом

Женщина сходила в магазин и обновила гардероб. Только потом она поняла, что из-за покупки может положить зубы на полку
10 апреля 2021 09:54

Женщина сходила в магазин и обновила гардероб. Только потом она поняла, что из-за покупки может положить зубы на полку