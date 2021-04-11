Глаза и зубы. Показываем гусеницу с очень необычной «головой»
Большинство гусениц выглядят как маленькие толстячки на смешных ножках. Но только не гусеница розовой подкрыловой моли.
Как сообщает Oddity Central, это создание обитает в основном в Австралии. Гусеница питается гниющими фруктами и ведёт преимущественно ночной образ жизни. Однако это всё не так интересно. А вот защитный механизм насекомого по-настоящему впечатляет.
Фото: instagram.com/brandpharrell79
Фото: instagram.com/brandpharrell79
Вскоре после рождения у гусениц розовой подкрыловой моли на теле появляются два чёрных пятна, окружённых жёлтыми линиями, и несколько рядов белых линий, похожих на зубы. Когда гусеницу что-то пугает, она прячет свою настоящую голову и выгибает спину. В результате кажется, что у насекомого появляется большая голова с огромными глазами и устрашающими зубами.
Фото: instagram.com/frankmcgrath_australia
Фото: instagram.com/greachan
Фото: instagram.com/johanlarsonphotography
Кстати, ранее мы рассказывали про паука с весьма необычным камуфляжем. Арахнид выглядит так, словно у него голова собаки на спине – здесь подробности.