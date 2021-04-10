Женщина сходила в магазин и обновила гардероб. Только потом она поняла, что из-за покупки может положить зубы на полку

Женщина сходила в магазин и купила себе новенькую куртку. Однако едва счастливая покупательница вышла на улицу, стало ясно – одежда с сюрпризом.

Как сообщает The Sun, 4 апреля британка Мелисса Хопкинс пошла в супермаркет, где купила себе пуховик. Покупка обошлась женщине в 30 фунтов (40 долларов). Мелисса вышла из магазина в отличном расположении духа.