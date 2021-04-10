Женщина сходила в магазин и обновила гардероб. Только потом она поняла, что из-за покупки может положить зубы на полку
Женщина сходила в магазин и купила себе новенькую куртку. Однако едва счастливая покупательница вышла на улицу, стало ясно – одежда с сюрпризом.
Как сообщает The Sun, 4 апреля британка Мелисса Хопкинс пошла в супермаркет, где купила себе пуховик. Покупка обошлась женщине в 30 фунтов (40 долларов). Мелисса вышла из магазина в отличном расположении духа.
Фото: facebook.com/melissa.hopkins.94
Немного отойдя от торгового заведения, женщина сунула руки в карманы. И тут она поняла – кто-то примерял куртку до неё. Ведь теперь она вполне могла положить зубы на полку. Не потому, что покупка выходила за рамки её бюджета. Просто в кармане нашлась вставная челюсть.
Фото: facebook.com/melissa.hopkins.94
Хопкинс осторожно положила зубы обратно в карман. Осторожно вернула куртку в магазин и купила себе другую, убедившись, что у неё пустые карманы. Затем британка вернулась домой, написала в соцсети о своей находке и призвала владельца вставной челюсти вернуться за ней.
Фото: facebook.com/melissa.hopkins.94
Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая тоже обнаружила в кармане посторонний предмет. Там были ключи от машины, и мужу пришлось извиняться (подробнее здесь).