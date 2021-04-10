Девушка заметила мамину увлечённость брендом и решила пошутить. Розыгрыш получился на пятёрку с плюсом

Как сообщает Daily Mail, жительница Австралии купили обычный мусорный бак в ближайшем магазине. Затем девушка приобрела четыре буквы, которые наклеила на поверхность контейнера, придавая ему сходство с дизайнерским продуктом.

Девушка заметила, что её мама покупает любую кухонную технику, если она сделана определённой компанией. И дочь женщины решила – розыгрышу быть.

Когда подготовка была завершена, австралийка поставила своё творение на самое видное место и принялась ждать. Едва женщина увидела мусорный бак от любимого бренда, как заявила, что это просто шедевр и поинтересовалась у дочки, где такой можно купить.

«Это было великолепно. Наверное, я смеялась сильнее, чем следовало бы. Позже я во всём ей призналась», – рассказала жительница Австралии.

Девушка также поделилась этой историей в соцсетях. Комментаторы согласились, что увлечённость некоторых людей брендами переходит разумные границы. Но всё равно спросили, где можно купить такой мусорный бак.

Стоит отметить, что это очень добрый розыгрыш, повеселивший всех. Другая забавная ситуация случилась с мужчиной, который пытался под видом женщины пробраться в парк развлечений.