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И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле

10 апреля 2021 14:35
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Мужчина заметил девушку, которая вышла из магазина и направилась к припаркованному на стоянке детскому автомобилю. И его рука уже была на мобильнике. 

Как сообщает Daily Mail, 3 апреля в американском городе Шелл-Рок, штат Айова, мужчина стал свидетелем необычной ситуации. Девушка использовала игрушку в качестве самого настоящего транспортного средства. 

И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле -1

Фото: Daily Mail / ViralHog.com

Парень решил снять это на камеру смартфона. На кадрах видео, которое опубликовано на YouTube-канале ViralHog, девушка вышла из магазина, сложила свои покупки в маленький багажник, села за руль, посмотрела по сторонам и нажала на педаль газа. 

«Я заправлял бензином свой грузовик. Осматриваясь, я увидел взрослого человека, который приехал к магазину на игрушечной машине. Сначала я не достал телефон достаточно быстро, поэтому подождал, когда она закончит с покупками и вернётся», – рассказал автор ролика. 

И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле -4

Фото: Daily Mail / ViralHog.com

Стоит отметить, что девушка находилась за рулём Jeep Wrangler. Игрушечная модель стоит около 200-300 долларов, а вот реальная версия этого автомобиля обойдётся примерно в 28 тысяч долларов. 

Кстати, для управления игрушечной машиной документы не нужны. И это хорошо, ведь одна женщина буквально пропала со своих водительских прав – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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