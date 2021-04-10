И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле

Мужчина заметил девушку, которая вышла из магазина и направилась к припаркованному на стоянке детскому автомобилю. И его рука уже была на мобильнике.

Как сообщает Daily Mail, 3 апреля в американском городе Шелл-Рок, штат Айова, мужчина стал свидетелем необычной ситуации. Девушка использовала игрушку в качестве самого настоящего транспортного средства.