И водительские права не нужны. Девушка съездила в магазин на игрушечном автомобиле
Мужчина заметил девушку, которая вышла из магазина и направилась к припаркованному на стоянке детскому автомобилю. И его рука уже была на мобильнике.
Как сообщает Daily Mail, 3 апреля в американском городе Шелл-Рок, штат Айова, мужчина стал свидетелем необычной ситуации. Девушка использовала игрушку в качестве самого настоящего транспортного средства.
Фото: Daily Mail / ViralHog.com
Парень решил снять это на камеру смартфона. На кадрах видео, которое опубликовано на YouTube-канале ViralHog, девушка вышла из магазина, сложила свои покупки в маленький багажник, села за руль, посмотрела по сторонам и нажала на педаль газа.
«Я заправлял бензином свой грузовик. Осматриваясь, я увидел взрослого человека, который приехал к магазину на игрушечной машине. Сначала я не достал телефон достаточно быстро, поэтому подождал, когда она закончит с покупками и вернётся», – рассказал автор ролика.
Фото: Daily Mail / ViralHog.com
Стоит отметить, что девушка находилась за рулём Jeep Wrangler. Игрушечная модель стоит около 200-300 долларов, а вот реальная версия этого автомобиля обойдётся примерно в 28 тысяч долларов.
Кстати, для управления игрушечной машиной документы не нужны. И это хорошо, ведь одна женщина буквально пропала со своих водительских прав – здесь подробности.