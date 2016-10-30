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Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы

30 октября 2016 11:07
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Ученые составили список из четырех самых опасных для маленьких детей мультфильмов. Как утверждают специалисты, некоторые кадры могут очень серьезно повредить неокрепшей психике ребенка.

Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы-1

Первое место в списке занял всеми любимый анимационный фильм «Маша и Медведь». Главная опасность заложена в поведении героини. Специалисты считают, что дети будут брать пример с Маши, которой, несмотря на скверный характер, сходит с рук любая шалость.  

Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы-4

На вторую строчку попал американский мультсериал «Монстр Хай». Его обвинили в излишней мрачности и вредоносности, т.к. его персонажи систематически прогуливают школу и общаются на жаргоне.

Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы-7

Не обошелся список без «Губки Боба». Главные герои этого мультфильма придумывают друг другу разные унизительные прозвища, засовывают в свое тело различные предметы и постоянно критикуют мир взрослых, называя его бестолковым и скучным.

Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы-10

Замыкает список самых опасных для детей мультфильмов классический «Том и Джерри». Ученые считают, что главный его смысл – насилие, агрессия и желание убивать. Персонажи издеваются друг над другом и не несут за это никакой ответственности. К тому же, кот и мышонок демонстрирую непозволительное поведение детей по отношению к взрослым людям.

Ученые порекомендовали родителям обращать тщательное внимание на то, что смотрят их дети. И перед тем как показывать тот или иной мультфильм ребенку, посмотреть его самим.       

# Интернет # Мультфильмы # Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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