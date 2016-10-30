Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы

Ученые составили список из четырех самых опасных для маленьких детей мультфильмов. Как утверждают специалисты, некоторые кадры могут очень серьезно повредить неокрепшей психике ребенка.

Первое место в списке занял всеми любимый анимационный фильм «Маша и Медведь» . Главная опасность заложена в поведении героини. Специалисты считают, что дети будут брать пример с Маши, которой, несмотря на скверный характер, сходит с рук любая шалость.

На вторую строчку попал американский мультсериал «Монстр Хай» . Его обвинили в излишней мрачности и вредоносности, т.к. его персонажи систематически прогуливают школу и общаются на жаргоне.

Не обошелся список без «Губки Боба» . Главные герои этого мультфильма придумывают друг другу разные унизительные прозвища, засовывают в свое тело различные предметы и постоянно критикуют мир взрослых, называя его бестолковым и скучным.

Замыкает список самых опасных для детей мультфильмов классический «Том и Джерри». Ученые считают, что главный его смысл – насилие, агрессия и желание убивать. Персонажи издеваются друг над другом и не несут за это никакой ответственности. К тому же, кот и мышонок демонстрирую непозволительное поведение детей по отношению к взрослым людям.

Ученые порекомендовали родителям обращать тщательное внимание на то, что смотрят их дети. И перед тем как показывать тот или иной мультфильм ребенку, посмотреть его самим.