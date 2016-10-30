Арнольд Шварценеггер сыграет в российском фильме «Вий-2»

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сыграет одну из ролей в продолжение фильма Олега Степченко «Вий». «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски» совместный проект российских студий и их коллег из Китая.

Сообщается, что съемки с участием Шварценеггера уже начались. Кроме него в фильме появится еще одна мировая знаменитость – Джеки Чан. Его компания Jackie Chan JCE отвечает за китайскую часть съемок, а также за постановку трюков.

Главную роль в продолжении снова исполнит Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»). Его герой, по поручению Петра Первого, отправляется на Дальний Восток России для составления географических карт, но попадает в Китай.