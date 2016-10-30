Прямой эфир

Арнольд Шварценеггер сыграет в российском фильме «Вий-2»

30 октября 2016 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сыграет одну из ролей в продолжение фильма Олега Степченко «Вий». «Путешествие в Китай: Тайна Железной маски» совместный проект российских студий и их коллег из Китая.

Сообщается, что съемки с участием Шварценеггера уже начались. Кроме него в фильме появится еще одна мировая знаменитость – Джеки Чан. Его компания Jackie Chan JCE отвечает за китайскую часть съемок, а также за постановку трюков.

Главную роль в продолжении снова исполнит Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»). Его герой, по поручению Петра Первого, отправляется на Дальний Восток России для составления географических карт, но попадает в Китай.

Арнольд Шварценеггер сыграет в российском фильме «Вий-2»-1

кадр из к/ф «Вий 3D»

Картина должна стать самым дорогим отечественным проектом. Кроме Флеминга,Чана и Шварценеггера в ней снялись Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Рутгер Хауэр, Кристофер Фэйрбэнк, Юрий Колокольников и Павел Воля. Премьера фильма назначена на начало 2017 года.  

# Звезды # Кино # Арнольд Шварценеггер

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы
30 октября 2016 11:07

Ученые назвали самые опасные для детей мультфильмы

Понадобится всего 10 минут, чтобы научиться говорить с публикой лучше, чем Стив Джобс
29 октября 2016 17:40

Понадобится всего 10 минут, чтобы научиться говорить с публикой лучше, чем Стив Джобс

Согревающие аксессуары от белорусских дизайнеров , которые хочется носить круглый год
28 октября 2016 20:46

Согревающие аксессуары от белорусских дизайнеров , которые хочется носить круглый год