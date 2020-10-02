Главные события 3-4 октября: что произошло в этот день в истории

Какие праздники можно отметить 3 и 4 октября? Мы сделали для вас подборку главных событий первых выходных месяца. Международные праздники 3 октября отмечается Всемирный день трезвости. А приурочена эта дата ко дню смерти Джона Финча, общественного деятеля, который всю жизнь посвятил борьбе за здоровый образ жизни. Также в этот день в календаре – День грибника.

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Польский гриб и колпак. Какие ещё грибы нельзя собирать и что делать при отравлении 4 октября – день более богатый на праздники. Ежегодно в первое воскресенье октября отмечается День учителя, в этом году этот праздник выпал именно на 4 число.

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Всемирный день защиты животных отмечается в этот же день. Также неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной неделей космоса. Исторические события 3 октября 1906 года был утвержден международный сигнал бедствия SOS. А в 1990 году в этот день произошло официальное объединение ГДР и ФРГ. С этого момента Германская демократическая республика прекратила свое существование. 4 октября 1582 года по приказу папы римского Григория XIII произошел переход на григорианский календарь. Тогда из летоисчисления были удалены 10 суток, и следующим днем стала пятница 15 октября.

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4 октября 1957 года на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Кулинарные праздники 4 октября – День булочек с корицей в Швеции. Крученая булочка – настоящее достояние страны. Шведы считают, что от такого лакомства люди становятся добрее. Кстати, именно такими булочками баловался Карлсон в сказке Астрид Линдгрен.

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Праздник урожая в Германии проходит также 4 октября. Его более распространенное название – День благодарения в католической церкви. В этот день жители Германии украшают церковь лучшими плодами нового урожая и благодарят Бога за его дары. Фестиваль сельди в Финляндии. Дата этого события уникальна в каждом году. В этом она выпала на 4 октября. Каждый год на Рыночной площади в Хельсинки проходит ярмарка сельди, на которой собираются настоящие ценители этой рыбы. Готовим форшмак с бородинским хлебом. Пошаговый рецепт

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Национальный день вина в Молдове. Вино – символ республики. Поэтому ежегодно 3 октября – грандиозный праздник. Он начинается с парада виноделов и заканчивается большой хорой – национальным танцем, который всех объединяет. В этот же день праздник вина отмечается и в Армении.

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В эти дни родились Лина Хиди, английская актриса. Наиболее известна по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».

Фото: instagram.com/iamlenaheadey

Сергей Есенин, русский поэт.

Фото: instagram.com/sergei.esenin

Армен Джигарханян, советский, российский и армянский актер. Телережиссер и педагог.

Фото: instagram.com/armen.dzhigarkhanyan

Дакота Джонсон, американская актриса. Она получила широкую известность после роли Анастейши Стил в фильме «50 оттенков серого».

Фото: instagram.com/dakota.johnson._

В эти дни умерли Владимир Даль, русский писатель, этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».

Фото: instagram.com/warumnicht_msk