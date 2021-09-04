Как часто следует стирать джинсы? Мнения и лайфхаки экспертов

Некоторые люди говорят, что джинсы не следует стирать слишком часто, в то время как другие считают, что их можно стирать, когда вам захочется. С другими предметами одежды, такими как нижнее белье и спортивная одежда, намного проще, поскольку очевидно, что их нужно стирать регулярно. Журнал The Sun взял интервью у экспертов, чтобы узнать, как часто следует стирать джинсы. Генеральный директор химчистки Деян Димитров считает, что джинсы можно надеть лишь трижды, а затем их нужно стирать. «Несмотря на популярный в миф, что вы можете не стирать джинсы шесть недель, вам все-таки стоит это делать после того, как вы три раза наденете их. Когда вы носите джинсы или любую другую одежду дольше, в ней появляются бактерии и омертвевшие клетки кожи. Это все приводит к неприятному запаху. Если стирать джинсы после каждого третьего раза, они сохранят свои свежесть и форму», – поделился своим мнением Деян.

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Представитель американской компании по производству одежды заявил, что частота стирки джинсов зависит от человека. Но чем меньше стирок, тем лучше. По словам представителя компании, там джинсы сохранят цвет дольше и продолжат хорошо держать форму. Обычно рекомендуется одна стирка после того, как человек надевал джинсы 9-10 раз.

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Эксперт по уборке Джойс Френч обнаружила, что некоторые люди слишком часто стирают джинсы. «Люди делают ошибку, стирая джинсы слишком часто. Это нарушает эластичность ткани. Во время стирки изделие подвергается тряске, и каждый цикл повреждает ткань. Когда дело доходит до джинсов, чем дольше вы можете носить их, тем лучше. Джинсовая ткань толще чем материал, из которого делаются многие футболки. Вы можете надеть джинсы раз десять до того, как у них появится запах. Мы советуем не стирать джинсы в горячей воде и никогда не сушить их в сушилке. Это разрушает их конструкцию – джинсы теряют эластичность и обвисают», – заявила она.

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Лайфхаки для джинсов Деян посоветовал выворачивать джинсы наизнанку, чтобы они медленнее выцветали. Он добавил, что если у вас есть старые джинсы, и они выглядят сильно изношенными, не обязательно покупать новые. Можно воспользоваться краской для одежды. Деян также рекомендует стирать джинсы в холодной воде – 20 градусов и ниже. «Это сохранит их мягкость, и не позволит им сесть. Используйте жидкое моющее средство или капсулы при стирке джинсов, а не стиральный порошок, поскольку он может высушить ваши джинсы, из-за чего они будут царапать ноги», – пояснил Димитров.

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Гендиректор химчистки поделился и еще одной хитростью: следует избегать сушилки для белья, если только ваши джинсы не слишком большие. Он объяснил, что джинсы могут сесть, а их цвет – поблекнуть. Лучше сушить на свежем воздухе.

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У Димитрова есть совет и на случай попадания еды на джинсы. Нужно воспользоваться жидкостью для мытья посуды. «Это особенно хорошо работает, если на ваших джинсах появилось жирное/масляное пятно. Нанесите жидкое средство для мытья посуды прямо на пятно и осторожно втирайте. Оставьте жидкость для мытья посуды на 10 минут, а затем смойте под струей воды. Если вы спешите, используйте фен, чтобы высушить пятно – не приближайте его слишком близко, чтобы не повредить ткань», – рассказал Деян. По словам гендиректора химчистки, если ваши джинсы немного пахнут, а времени на стирку нет, смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и налейте в бутылку. Затем встряхните и распылите на джинсы.

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Свои советы есть и у Джойс Френч. Например, чтобы предотвратить появление пятен от пролитых жидкостей и запахов, перед стиркой нужно дать джинсам отмокнуть в умывальнике полчаса-час. В воду нужно добавить стакан уксуса и несколько капель эфирного масла, чтобы был приятный запах. Чтобы избавиться от запаха дыма, джинсы нужно постирать с добавлением столовой ложки пищевой соды. Она помогает избавиться от пятен и неприятных запахов.

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