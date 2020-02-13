Прямой эфир

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля

13 февраля 2020 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ёсць у бортнікаў Беларусі свае традыцыі. Напярэдадні Грамніц яны сумесна робяць брацкую свечку. Аднавілі абрад у вёсцы Лукі Столінскага раёна, падхапілі і астатнія.

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-1

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-3

У Віцебску пудовую свечку рабілі 16 пчаляроў з сем’ямі. Запаляць яе 15 лютага ў Маркавым манастыры, расказалі ў праграме «Специальный репортаж».

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-6

Аляксей Бабянок, пчаляр:
Неважно, каким люди занимались делом, они старались объединиться, чтобы было жить проще. И вот это со временем перешло и к нам. Мы на данном этапе собираемся – не только пчеловоды на это мероприятие, приходят и простые люди, которые, если могут, то приносят воск, не могут – не приносят. Тем не менее, создавая эту свечу, мы каждый принимаем участие и сплочаем своё сообщество.

«Свадьба» с ящером, ковры-обереги и песни «у перахлёст». Рассказываем о традициях белорусов

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-9

Аляксандра Бабянок, жонка пчаляра:
В том-то и дело. Надо поддерживать, надо молодёжь нашу включать в то, чтобы эти традиции не пропали и все это сохранялось.

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-12

Па сутнасці, гэты абрад – таксама нематэрыяльная спадчына Беларусі. Хай і не пацверджаная афіцыйна.

Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля-15

# Традиции Беларуси # калейдоскоп # Аляксей Бабянок # Аляксандра Бабянок

Другие новости рубрики

Все новости
«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке
13 февраля 2020 10:06

«Сваты-7». Как снимали Масленицу в Беларуси и что происходит на съёмочной площадке

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников
13 февраля 2020 09:28

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников

Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем?
12 февраля 2020 15:33

Что ждёт Питта, Феникса и других победителей «Оскара-2020» в будущем?