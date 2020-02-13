Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля

Аляксей Бабянок, пчаляр:

Неважно, каким люди занимались делом, они старались объединиться, чтобы было жить проще. И вот это со временем перешло и к нам. Мы на данном этапе собираемся – не только пчеловоды на это мероприятие, приходят и простые люди, которые, если могут, то приносят воск, не могут – не приносят. Тем не менее, создавая эту свечу, мы каждый принимаем участие и сплочаем своё сообщество.

«Свадьба» с ящером, ковры-обереги и песни «у перахлёст». Рассказываем о традициях белорусов