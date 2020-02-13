Гигантскую свечку сделали пчеловоды в Витебске: зажгут её 15 февраля

Ёсць у бортнікаў Беларусі свае традыцыі. Напярэдадні Грамніц яны сумесна робяць брацкую свечку. Аднавілі абрад у вёсцы Лукі Столінскага раёна, падхапілі і астатнія.
Ёсць у бортнікаў Беларусі свае традыцыі. Напярэдадні Грамніц яны сумесна робяць брацкую свечку. Аднавілі абрад у вёсцы Лукі Столінскага раёна, падхапілі і астатнія.
У Віцебску пудовую свечку рабілі 16 пчаляроў з сем’ямі. Запаляць яе 15 лютага ў Маркавым манастыры, расказалі ў праграме «Специальный репортаж».
Аляксей Бабянок, пчаляр:
Неважно, каким люди занимались делом, они старались объединиться, чтобы было жить проще. И вот это со временем перешло и к нам. Мы на данном этапе собираемся – не только пчеловоды на это мероприятие, приходят и простые люди, которые, если могут, то приносят воск, не могут – не приносят. Тем не менее, создавая эту свечу, мы каждый принимаем участие и сплочаем своё сообщество.
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Аляксандра Бабянок, жонка пчаляра:
В том-то и дело. Надо поддерживать, надо молодёжь нашу включать в то, чтобы эти традиции не пропали и все это сохранялось.
Па сутнасці, гэты абрад – таксама нематэрыяльная спадчына Беларусі. Хай і не пацверджаная афіцыйна.