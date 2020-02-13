«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников

Певица Zivert показала свой новый образ. Его высоко оценили поклонники.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица Zivert показала свой новый образ. Его высоко оценили поклонники.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/_zivert
Юлия Зиверт собрала волосы в хвост, который был туго перемотан лентой. Весь наряд был черного цвета – стильные кожаные брюки и накидка, украшенная декоративными элементами.
Фото: instagram.com/_zivert
Подписчики были в восторге от непривычного образа певицы – он собрал более 120 тысяч лайков. Некоторые даже сравнили его с персонажем из фильма «Чужой». Поклонники отметили, что ей идут как кудряшки, так и гладкая прическа.
Фото: instagram.com/_zivert
«Как всегда на другом уровне, за тобой даже мода не успевает»,
«Кажется, вот-вот хвост скинешь, как ящерица».
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