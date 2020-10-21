Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка
Парень решил разнообразить свою жизнь и сыграть в видеоигру. Но одним этим сейчас мало кого удивишь, поэтому он использовал калькулятор, который питался энергией картофеля.
Пользователь Reddit снял целое видео, чтобы рассказать, как же так получилось. Всё началось с того, что у Onesmallserving образовалось свободное время, поэтому он задался вопросом: «А почему бы и нет?»
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo
Далее начались эксперименты. Поскольку одна картофелина может дать ограниченное количество энергии, приходилось увеличивать не производительность овоща, а его количество. В итоге понадобилось 200 клубней.
Что интересно, картофель нужно было сварить, чтобы избавиться от крахмала, который увеличивает сопротивление, снижая примерно в 10 раз выработку полезной энергии. На весь проект ушло шесть дней. Хотя Onesmallserving сказал, что при знании дела можно было бы справиться за день.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo
Самым сложным оказалось переносить запах картофеля, ведь за 6 дней работы он испортился. На вопросы комментаторов о том, какая судьба ждёт овощ, который предоставил энергию, автор ролика ответил, что, вероятно, утилизация. Использованный картофель непригоден для употребления, поскольку в нём растворились цинк и медь. По этой же причине он, вероятно, не может дать ростки.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo
Стоит отметить, что нестандартный подход удивил и порадовал бывалых геймеров. Но люди ещё больше удивились, когда один из них при помощи видеоигры превратился в атлета.
Как ему это удалось – читайте здесь.