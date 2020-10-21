Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка

Парень решил разнообразить свою жизнь и сыграть в видеоигру. Но одним этим сейчас мало кого удивишь, поэтому он использовал калькулятор, который питался энергией картофеля.

Пользователь Reddit снял целое видео, чтобы рассказать, как же так получилось. Всё началось с того, что у Onesmallserving образовалось свободное время, поэтому он задался вопросом: «А почему бы и нет?»