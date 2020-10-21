Прямой эфир

Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка

21 октября 2020 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парень решил разнообразить свою жизнь и сыграть в видеоигру. Но одним этим сейчас мало кого удивишь, поэтому он использовал калькулятор, который питался энергией картофеля.

Пользователь Reddit снял целое видео, чтобы рассказать, как же так получилось. Всё началось с того, что у Onesmallserving образовалось свободное время, поэтому он задался вопросом: «А почему бы и нет?»

Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo 

Далее начались эксперименты. Поскольку одна картофелина может дать ограниченное количество энергии, приходилось увеличивать не производительность овоща, а его количество. В итоге понадобилось 200 клубней.

Что интересно, картофель нужно было сварить, чтобы избавиться от крахмала, который увеличивает сопротивление, снижая примерно в 10 раз выработку полезной энергии. На весь проект ушло шесть дней. Хотя Onesmallserving сказал, что при знании дела можно было бы справиться за день.

Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo 

Самым сложным оказалось переносить запах картофеля, ведь за 6 дней работы он испортился. На вопросы комментаторов о том, какая судьба ждёт овощ, который предоставил энергию, автор ролика ответил, что, вероятно, утилизация. Использованный картофель непригоден для употребления, поскольку в нём растворились цинк и медь. По этой же причине он, вероятно, не может дать ростки.

Геймер запустил игру на калькуляторе. Вместо батареек использовалась картошка -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Equalo 

Стоит отметить, что нестандартный подход удивил и порадовал бывалых геймеров. Но люди ещё больше удивились, когда один из них при помощи видеоигры превратился в атлета.

Как ему это удалось – читайте здесь

# Компьютерные игры # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке
20 октября 2020 12:17

Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке

Выписали штраф за спасательный жилет. В чём провинился ребёнок?
20 октября 2020 11:59

Выписали штраф за спасательный жилет. В чём провинился ребёнок?

Писала романы и помогала мужу с раскопками. Всё о жизни Агаты Кристи
20 октября 2020 11:34

Писала романы и помогала мужу с раскопками. Всё о жизни Агаты Кристи