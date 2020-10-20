Выписали штраф за спасательный жилет. В чём провинился ребёнок?

Недавно пользователь сайта Reddit показал , за что могут оштрафовать ребенка в американском штате Арканзас. Чтобы малыш лучше запомнил правила, ему выписали даже уведомление, в чем он провинился. Это впечатлило многих людей. В комментариях появилось много вопросов о том, что же мог натворить мальчик с мороженым.

Что только ни придумывают взрослые, чтобы привить ребенку любовь к окружающей среде и природе. Иногда приходится придумывать такие идеи, которые точно запомнятся малышу и после которых ему самому захочется соблюдать правила.

Оказалось, что представители государственной организации, занимающейся охраной водоемов и лесов штата, увидели, как ребенок надел жилет. Это они и написали в уведомлении: «Был замечен в спасательном жилете». В качестве штрафа ребенку дали мороженое.

Такой подход оказался очень эффективным, ведь за правильное поведение малышу дают поощрение. Он это точно запомнит.

Есть еще несколько «преступлений», за которые поощряют детей. Например, «был замечен на рыбалке с любимым родственником», «оставил парк чистым».

Также в уведомлении написано: «Арканзасская комиссия по надзору хочет вознаградить вас бесплатным рожком мороженого за то, что вы такой законопослушный ребенок».