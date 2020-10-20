Писала романы и помогала мужу с раскопками. Всё о жизни Агаты Кристи

Агата Кристи – английская писательница, которая покорила весь мир своими романами и рассказами. Ее произведения до сих пор пользуются большой популярностью у читателей и расходятся большими тиражами. Кристи прожила очень насыщенную жизнь, и мы расскажем вам самые интересные факты из ее биографии. Агата родилась в сентябре 1890 года в небольшом английском городе. Кристи стала третьим ребенком в семье. Ее сестра Маргарет училась в школе, а маленькую Агату родители решили учить дома. До восьми лет ее не обучали чтению и письму, мать хотела самостоятельно познакомить ее с литературой. Девочка, обладающая высокими интеллектуальными способностями, научилась читать сама. К десяти годам она перечитала много книг и написала первое стихотворение «Первоцвет». Кроме этого, Кристи научилась виртуозно играть на фортепиано, но боязнь сцены мешала ей развиваться в этом направлении. В 11 лет у девочки умер отец, денег у семьи было мало. Мать решила ее отправить в Парижский пансион. Там Агата жила до 20 лет. После возвращения домой Кристи узнала, что ее мать болеет. Они отправились в Каир, чтобы поправить здоровье. Там девушка часто посещала светские мероприятия, чтобы найти мужа. Но ее попытки не увенчались успехом.

Фото: instagram.com/junia_bj

По возвращении домой она написала первый роман – «Снег в пустыне», но все издатели отказались его публиковать. В 1912 она познакомилась со своим будущим мужем Арчибальдом Кристи. Под его фамилией Агата и прославилась. Сразу после свадьбы ее мужу пришлось уехать во Францию, там велись боевые действия. Агата устроилась на работу медсестрой в военном госпитале в Англии. Пара смогла жить вместе только после Первой мировой войны. В 1916 Кристи начала писать роман «Загадочное происшествие в Стайлз». Изначально он был отвергнут многими издателями, но, в конце концов, его опубликовали. Вскоре у писательницы родилась дочь Розалинда. Почти сразу после этого она написала свой второй роман, а потом и третий.

Фото: instagram.com/goen.book

В 1923 супруги отправились в путешествие по британским колониям. Эта поездка стала концом их супружеской жизни. Вскоре после поездки муж Агаты признался, что влюблён в другую и попросил развод. Писательница была в ярости. Она села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Полицейские больше десяти дней искали Кристи. Оказалось, что она была зарегистрирована в одном из отелей под фамилией любовницы мужа. Когда ее нашли, она даже не смогла узнать Арчибальда. Врачи предположили, что у писательницы амнезия из-за травмы головы, а некоторые специалисты, проанализировав поведение Агаты, пришли к выводу, что у нее психическое расстройство. После развода Агата с дочерью уехала на Канарские острова, тогда она написала свой первый из шести психологических романов.

Фото: instagram.com/salimgaraeva__guzel

В путешествии по Ближнему Востоку в 1930 году Кристи познакомилась со своим вторым мужем, археологом Максом Маллоуэном. Вместе с ним она часто бывала в археологических экспедициях. Тогда на свет появилось одно из самых известных ее произведений – «Убийство в Восточном экспрессе». Кроме того, писательница начала интересоваться искусством фотографии. Она очищала черепки, которые находил муж, и фотографировала их. Со вторым мужем писательница прожила счастливую жизнь. В 1943 она стала бабушкой, Розалинда родила сына. В 1952 году в лондонском театре была поставлена ее пьеса «Мышеловка», а четыре года спустя писательница получила орден Британской империи. Ее муж тоже получил эту награду за заслуги в археологии.

Фото: instagram.com/book_history2020